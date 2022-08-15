擁槍vs.控槍 百年立法拉鋸戰

全美擁槍率「最高」5州 vs 全美擁槍率「最低」5州 （資料來源/蘭德研究中心；製表：記者楊青）

作為世界上槍枝擁有量最大的國家，美國也是在槍枝政治傾向上，在槍枝權利倡導與支持更嚴格槍枝管制之間兩極分化最大的國家，但過去30年，控槍派與擁槍派數度出現立法拉鋸，幾次法案控槍立法都輸給了限制擁槍自由度要求增加。

美國憲法第二修正案賦予平民擁有槍枝和使用槍枝的權利，槍枝在美國被廣泛用於自衛、狩獵和打靶等娛樂。美國人佔世界人口的4%，但擁有全球8.57億支民用槍枝的約46%，根據統計數字，美國民眾擁有3.93億支槍枝，比全球擁有槍枝最多的前25個國家的總和還多。

儘管從歷史上看，不同種族和性別之間的槍枝擁有量存在顯著差異，但這種差距可能正在縮小。例如，女性和少數族裔在2020年出現購槍熱，2020年和2021年，由於當時波及各地的騷亂，全美槍枝擁有量急劇增加。 僅在疫情 大流行期間，全美槍枝銷售增加超過200萬支，其中超過半數的人是首次購買槍枝。

從1791年美國第二憲法修正案開始至今230多年，近代最主要的控槍改變包括1993年11月通過的以雷根的白宮 新聞發言人James Brady命名的the Brady Bill，它主要是對購槍進行一定限制，購買槍枝需要背景調查，其間槍枝不能馬上拿回家，包括進攻性武器的子彈也有一定的限制。

第二個對槍枝法案有影響的法案，就是2008年Richard Holler狀告哥倫比亞特區限制其擁槍權，案子最終以Holler贏得訴訟告終，聯邦法院進一步加強了老百姓可以擁有槍枝的權利。

第三個法案，是2010年，Mike Donald狀告芝加哥市限制他買槍， Donald贏得訴訟，法院再一次重申了老百姓不但可以有擁有槍枝，而且有購買槍枝的權利。