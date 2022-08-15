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遊行發起人 陳立涵：中共是帝王思想

記者啟鉻／洛杉磯報導
活動發起人陳立涵。（記者啟鉻／攝影）
活動發起人陳立涵。（記者啟鉻／攝影）

南加20餘個台美人社團14日在中國駐洛杉磯總領館前集會抗議中國霸權。活動發起人陳立涵於40年前自台灣來美留學，他指出，中共對台灣打壓一直是得寸進尺，雖然口頭說是馬列主義、共產主義，但實質是沿襲試圖一統天下的皇權封建思想。

陳立涵出生在台灣玉山腳下的美麗小鎮，於上世紀80年代赴美留學，獲得博士學位，一直在政府部門從事南加州供水管理。他說雖然自己很普通，但作為台美人，對於中國對台打壓霸權，到了忍無可忍地步，於是才有了發起抗議集會的想法。他認為，一個人站出來，沒有聲音和力量，但很多人一起站出來，鼓起勇氣向強權說不，就會造成影響和改變。

他表示，天無二主，這是中國人的傳統觀念，而中共正是沿襲這種封建思想，無論中共怎樣標榜自己是馬列主義和共產主義。所以中共為了實現目的，就會逐步向外擴張。當力量不足強時，與美國說太平洋這麼大，資源足夠中美瓜分。但中共沒有想到的是，太平洋是世界各國共享資源。同時中共無理的將台灣視為自己的一部分，完全沒有顧及到歷史事實，及考慮到台灣人民的意願。中共對香港、西藏、新疆等地，都採取同一手法。延伸到南海，進而滲透到南太平洋。對整個自由世界包括美國，中共都已經逐漸形成包圍之勢。

所以，中共的帝王思想，天下唯一的觀念，深深主宰著中國的政治思維。這是對世界民主自由潮流大趨勢，中共具有非常反動的想法。

中共 南加 加州

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