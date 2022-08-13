羅蘭岡停車場搶案 嫌犯被捕
洛杉磯縣警局（LASD）重案組12日逮捕了一名男性成年嫌疑人，據信，該嫌疑人涉及上月在羅蘭岡大華超市商圈停車場搶劫兩名亞裔的暴力犯罪大案。
洛杉磯縣警局消息，2022年8月12日（周五）清晨，LASD重案組犯罪調查人員在洛杉磯縣警局特別執法局 (SEB) 的協助下，在洛杉磯和蘭卡斯特的住宅中執行了多地點搜查令。嫌疑人Demoryie在蘭卡斯特（Lancaster）Spearmen Avenue 45000 街區的一處住宅內被捕。
2022年7月9日（周六）中午時分，位於羅蘭岡Nogales大道的99大華超市前面停車場上，一對亞裔夫婦正在將採購的商品放入汽車後備箱時，遭到兩名劫匪的暴力襲擊。其中一人以槍柄毆打男受害者，並奪走他的價值6萬元勞力士表。隨後兩名劫匪開著一輛白色Dodge Challenger轎車離開現場，但車上掛的是紙質車牌。兩名劫匪年齡在25-30歲之間，穿著黑色連帽運動衣和灰色運動褲，攜有半自動手槍。
兩名嫌疑人在光天化日之下，公然持槍打劫一對亞裔夫婦搶走勞力士手表，此案驚動了洛杉磯縣政府，特別是華人社區。洛縣第一選區縣政委員（Supervisor）蘇麗絲（Hilda L. Solis）隨後表示，兩名嫌疑人在光天化日之下，持槍打劫一對亞裔夫婦，孰不可忍。她懸賞1萬5000美元徵集線索，早日將肇事者繩之以法。華人社區也動員捐款集資數萬元緝捕歹徒，獎賞警察。
洛杉磯縣警局呼籲，任何了解本案相關的信息或問題的人們，都應致電 562-946-7010 與 警官Mileski聯繫，如果想匿名舉報，可以致電滅罪熱線 (800) 222-8477，或在線訪問 www.p3tips .com。
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