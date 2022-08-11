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蒙市Marie Callender's及停車場1.75畝土地 千萬天價售出

記者楊青／蒙特利公園市報導
Marie Callender's蒙特利公園市大西洋大道分店及停車場，最近以1005萬元售出，買主為巴沙迪那的投資公司ACEM, LLC。（NAI Capital）
Marie Callender's蒙特利公園市大西洋大道分店及停車場，最近以1005萬元售出，買主為巴沙迪那的投資公司ACEM, LLC。（NAI Capital）

蒙特利公園市經營超過40年的連鎖老店Marie Callender's及停車場1.75畝土地，近日以超過1000萬元的天價售出，蒙市華人和商家聚集地區商圈綜合開發潛力再被看好。

位於南大西洋大道220號（220 South Atlantic Blvd.）的地盤，是全國連鎖店Marie Callender's蒙市分店所在地及其停車場。Marie Callender's1979年建成現在的餐館並開始使用經營，至今43年。此次出售的產業除了Marie Callender's占地1萬126平呎的獨立零售建築外，還包括其105個停車位的停車場，總面積為7萬6426平方呎或 1.75英畝。

代表餐館出售地盤物業的NAI Capital Commercial投資集團執行副總裁John S. Archibald，10日接受本報採訪時表示，該地盤最初開價為1200萬元，最後以1005萬元成交，買方為巴沙迪那的投資公司ACEM, LLC.。

Archibald表示，雖然聼上去是千萬的高價交易，但實際上每平方呎132元，對於其所在的地理位置，尤其是該地盤地理位置優越，且處於可綜合開發區，非常划算。這塊土地在大西洋大道上擁有超過300呎的臨街面，高達50呎的建築標準，都為未來開發留下很大空間。在整個聖蓋博谷，被劃為混合用途的大型土地售價近年屢創紀錄，主要原因是供不應求。他認為，Marie Callender's這塊地，可以很好挖掘潛在空間和剩餘土地價值。

蒙特利公園市前市長、資深地產商黃維剛認為，Marie Callender's退出經營超過40年的蒙市市場，有其道理。尤其是近年蒙市開發Market Place之後，好市多（Costco）、家得寶（The Home Depot）、In & Out等連鎖商家在60號公路附近平地而起，形成了以拉丁裔社區為主的商圈。而大西洋大道和嘉惠爾大道一帶，則成為華人為主的商圈；位於華人商圈的Marie Callender's，不僅要面對多族裔客人流失的窘境，還要面對華人餐館激烈競爭的挑戰，所以「走為上」，是遲早的事情。

據瞭解，蒙市Marie Callender's現址方圓三哩居民達28萬人，每天途經車輛3萬輛次，方圓一哩的居民中，將近20%的人擁有學士學位，工作和生活穩定等等，都是促使買家最後下錘的原因。

在蒙市經營超過半個世紀的全國連鎖Marie Callender's大西洋大道分店...
在蒙市經營超過半個世紀的全國連鎖Marie Callender's大西洋大道分店，不敵當地人口變化帶來的銷售影響，退出市場。（翻拍谷歌地圖）

華人 投資 蒙特利公園

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