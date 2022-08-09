洛縣鞋店屢被竊賊闖入「不再安全」 開半年就歇業

小偷闖入鞋店行竊。（KTLA5）

南加 洛杉磯縣艾爾蒙地 市（El Monte）的一家運動鞋店，近日決定關門大吉，因為自今年開店以來，商家屢次遭遇上門盜竊的案件，店主無奈地表示，「我覺得在這裡不再安全了」。

Exchanged Hype是艾爾蒙地市鐵托廣場（Tito’s Plaza）的一家高端運動鞋店，老闆Efrain Gonzalez今年2月選擇在這裡開業。他沒想到，鞋店剛開業不久就被一群歹徒闖入並偷走商品，8月初盜賊再次闖入，店內遭受嚴重破壞。

一夥盜賊準備闖入鞋店，被監控視頻捕捉到。（KTLA5）

半年內商家經歷兩次破門盜竊，Gonzalez不得不決定歇業，他說：「我不再覺得待在這裡是安全的，這讓人很難過。我的店門被破壞，大門壞了，玻璃碎了，地板也遭到破壞，有個小洞，店裡面的鞋子被扔的到處都是。」

Gonzalez傷心地表示，最初開這家實體店，考慮更多的不是利潤而是方便顧客，但現在面臨這樣的局面，他不得不恢復網上經營，就像自2017年以來他一直選擇開網店做生意那樣。

店內遭受嚴重破壞，大門壞了，玻璃碎了，地板也遭到破壞。（KTLA5）

Gonzalez說：「遭遇這樣的事情打擊很大，現在不知道該怎麼辦。我花了很多錢、很多精力開這家實體店，我今年才20歲，關閉這家店讓人傷心，因為這是完全屬於我的商店。」據悉，店主總損失超過1萬元，包括商店損壞、商品被盜等諸多成本。

商家被盜賊破門而入的案件近來在南加地區頻發，Gonzalez認為，刑事司法系統需要對這類型的罪犯採取更嚴厲的措施，「目前的治安環境對於實體商業模式的商家，實在是太令人頭疼了。」

案件發生後，店主Gonzalez已及時報警，他希望任何有信息的人都能聯繫艾爾蒙地市警察 局，幫助早日破案。