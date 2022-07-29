新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

美回中航班近來再次出現大面積熔斷現象。（受訪者提供）

美國回中航班近來再次出現大面積熔斷現象，嚴峻程度直逼去年年底疫情 高峰帶來的大熔斷。業內人士指出，本次航班熔斷的出現，除了美國最近感染病例激增的原因之外，另一個原因可能是部分旅客登機前擅自篡改新冠檢測 結果，但是他們到達中國後，集中檢測卻顯示陽性，這種情況直接導致大量航班熔斷。

一大波航班熔斷的背後，意味著很多回不去的華人。（受訪者提供）

洛杉磯 機票業務人士顧彬彬表示，這一波美飛中航班大熔斷從6月中旬就開始初見端倪，到了7月愈演愈烈，各大航司的航班接連被熔斷，「這種大範圍的熔斷現象，我只在去年年底、今年年初疫情非常嚴重時看到過，沒想到現在時隔半年多，又再次出現。」

目前已經官宣的熔斷航班，包括從洛杉磯出發到達北京的國航CA988，熔斷日期是7月31日、8月7日、8月14日、8月21日、8月28日；從洛杉磯飛深圳的國航CA770，熔斷日期為8月2日、8月9日、8月16日；從洛杉磯飛廣州的南航CZ328，熔斷日期為7月30日、8月6日、8月13日、8月20日。

另外，疫情期間南加華人回國常選的非洛杉磯起飛航班，也遭遇熔斷，包括從舊金山飛上海的美聯航UA857，熔斷日期為7月29日、7月30日、8月3日、8月5日、8月7日、8月12日、8月14日；西雅圖飛上海的達美航空DL287，熔斷日期為7月28日、8月2日、8月4日。

顧彬彬表示，熔斷趨勢至今仍在加劇，根據各地入境確診人數的情況，他推斷即將有更多熔斷航班出現。而在一大波航班熔斷的背後，意味著很多回不去的華人，他們都在繼續等待幸運之日的降臨，能夠如願回到中國。

那麼，這一波回中國航班大熔斷為何出現？業內人士表示，主要原因是美國疫情近期復燃，傳染力極強的新變種病毒出現，直接導致回國航班上出現不少無症狀感染病例，在美登機前沒有檢測出來，但到了國內後才測出陽性。

一位不願透露姓名的機票業務人士指出，此次航班大範圍熔斷另有一個重要原因，一些乘客登機前的病毒檢測報告呈陽性，但他們想方設法篡改成陰性。這位知情者說：「我認識的人就有這樣做的，登機前做了兩次檢測，一次陽性一次陰性，他就直接把陽性報告修改成成陰性，然後順利回到中國。」但這些修改報告的乘客到達國內後，需要集中隔離，一旦他們被檢測出陽性，接下來的航班就會面臨熔斷風險，而且他們也可能會在旅行過程中將病毒傳染給他人，導致熔斷風險加劇。

據悉，從7月1日開始，中領館不再強制要求赴中乘客在指定實驗室做檢測，此舉給回國華人帶來不少便利，但與此同時，也讓檢測結果很容易被篡改。自檢測新政開始以來，美聯航很快被熔斷十幾趟航班，某些業內人士認為，隱患之一就是因為美籍航司按照要求不再使用指定實驗室，因此搭乘這些航班的乘客，如果檢測結果不合格，個別人就會想方設法修改以便順利登機，這樣做的後果直接導致後續航班熔斷。

顧彬彬指出，中國航司目前除國航以外，廈航、南航按照自己航空公司的規定，仍建議乘客前往指定實驗室做檢測，個別航空公司甚至要求實驗室把報告直接提供給航司，避免乘客私自修改檢測報告。

另外，根據中國的法律法規，偽造新冠檢測報告違反《治安管理處罰法》，若因偽造報告造成極為嚴重的病毒感染，形成局部性疫情傳播，給國家和社會造成重大損失，將違反《傳染病防治法》，甚至有可能觸犯《刑法》，視行為性質以妨害傳染病防治罪或危害公共安全罪定罪處罰。