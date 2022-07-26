我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

優勝美地山火延燒1.6萬畝 火勢減緩

編譯組／美聯社25日電
優勝美地橡樹山火延燒速度減緩，消防員仍在高溫火場繼續灌救。 （美聯社）
優勝美地橡樹山火延燒速度減緩，消防員仍在高溫火場繼續灌救。 （美聯社）

儘管優勝美地國家公園附近的「橡樹山火」（Oak Fire）已造成當地數千名居民撤離、煙霧擴散到方圓數百哩外，但消防員25日明顯減緩了火勢延燒的速度。

根據加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）24日晚上公布的事件報告，消防人員在對抗橡樹山火方面已獲得不錯的進展，火勢已不再像前幾天那麼猛烈。

不過，官員表示，大火產生的煙霧已飄散到火場200哩以外的地區，包括太浩湖（Lake Tahoe）、內華達州部分地區、舊金山灣區等。西部消防局長協會（Western Fire Chiefs Association）顧問查格里斯（Kim Zagaris）說：「現在的空氣品質非常糟糕。」

10%火場已受到控制

22日，有超過2500名消防員和多部消防飛機在優勝美地國家公園西南方地區奮力救火。官員23日形容，數十年來的乾旱造成植被極度乾燥，引發了這場「爆炸性燃燒」的火災。截至25日，橡樹山火已焚燒了超過1萬6640畝林地，10%火場已受到控制，起火原因還在調查中。

加州森林防火廳表示，為了保護當地居民住家，消防員在陡峭的地形上噴灑水柱，直升機在50呎高的高空中投放阻燃劑，但悶熱的氣溫和低濕度讓救火工作進行不易。

橡樹山火延燒速度減緩，面積擴大超過1萬6000畝。（美聯社）
橡樹山火延燒速度減緩，面積擴大超過1萬6000畝。（美聯社）

查格里斯表示，加州目前有兩場大火正在燃燒，一旦惡名昭彰的北加州狄亞布洛風（Diablo Wind）和南加州稱為聖塔安娜風（Santa Ana Wind）在9月開始吹起，今年可能又會是一個嚴重的火災年份。他說：「幸運的是，我們到目前為止的火災災情沒有去年此時那麼嚴重，但是今年森林裡的植被比去年要乾燥得多。」

美國林務局（U.S. Forest Service）發言人佛里曼（Adrienne Freeman）表示，截至25日，儘管有少數居民無視命令留守家園，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）已有約6000名居民撤離。

山火焚毀至少10建築

加州森林防火廳表示，大火已焚毀了至少十棟房屋和商業建築，另有五棟受到毀壞，他們正在評估是否有其他建築受到破壞。大火也使許多主要道路被關閉，包括州際140號公路一段路段，這是通往優勝美地的主要道路之一。

太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）25日在網站上表示，火場地區已有2600多戶住家和商家斷電，目前不確定何時可恢復供電。

優勝美地橡樹山火延燒速度減緩，面積擴大超過1萬6000畝。迄今已有6000多居民...
優勝美地橡樹山火延燒速度減緩，面積擴大超過1萬6000畝。迄今已有6000多居民撤離。（美聯社）

加州 山火 優勝美地

上一則

長榮航空 新增直飛 台北-米蘭/慕尼黑

下一則

洛縣重啟強制口罩令 縣委巴格：不明智

延伸閱讀

洛縣大麻零食以和正規零食近似包裝混入校園 家長注意

洛縣大麻零食以和正規零食近似包裝混入校園 家長注意
橡樹大火蔓延 朝優勝美地西區擴展 燃燒面積達1.4萬畝

橡樹大火蔓延 朝優勝美地西區擴展 燃燒面積達1.4萬畝
蘇拉諾縣大火 大沙加緬度空氣品質極差

蘇拉諾縣大火 大沙加緬度空氣品質極差
派里斯「太平洋路」新建案 50萬起跳

派里斯「太平洋路」新建案 50萬起跳
歐洲熱浪蔓延 丹麥偵測到35.9℃「破7月份最高溫」

歐洲熱浪蔓延 丹麥偵測到35.9℃「破7月份最高溫」
封面故事／租客危機 千萬人無家可歸

封面故事／租客危機 千萬人無家可歸

熱門新聞

非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩公校系統 每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）

華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？

2022-07-24 13:32

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕