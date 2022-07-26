優勝美地山火延燒1.6萬畝 火勢減緩

優勝美地橡樹山火延燒速度減緩，消防員仍在高溫火場繼續灌救。 （美聯社）

儘管優勝美地 國家公園附近的「橡樹山火 」（Oak Fire）已造成當地數千名居民撤離、煙霧擴散到方圓數百哩外，但消防員25日明顯減緩了火勢延燒的速度。

根據加州 森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）24日晚上公布的事件報告，消防人員在對抗橡樹山火方面已獲得不錯的進展，火勢已不再像前幾天那麼猛烈。

不過，官員表示，大火產生的煙霧已飄散到火場200哩以外的地區，包括太浩湖（Lake Tahoe）、內華達州部分地區、舊金山灣區等。西部消防局長協會（Western Fire Chiefs Association）顧問查格里斯（Kim Zagaris）說：「現在的空氣品質非常糟糕。」

10%火場已受到控制

22日，有超過2500名消防員和多部消防飛機在優勝美地國家公園西南方地區奮力救火。官員23日形容，數十年來的乾旱造成植被極度乾燥，引發了這場「爆炸性燃燒」的火災。截至25日，橡樹山火已焚燒了超過1萬6640畝林地，10%火場已受到控制，起火原因還在調查中。

加州森林防火廳表示，為了保護當地居民住家，消防員在陡峭的地形上噴灑水柱，直升機在50呎高的高空中投放阻燃劑，但悶熱的氣溫和低濕度讓救火工作進行不易。

橡樹山火延燒速度減緩，面積擴大超過1萬6000畝。（美聯社）

查格里斯表示，加州目前有兩場大火正在燃燒，一旦惡名昭彰的北加州狄亞布洛風（Diablo Wind）和南加州稱為聖塔安娜風（Santa Ana Wind）在9月開始吹起，今年可能又會是一個嚴重的火災年份。他說：「幸運的是，我們到目前為止的火災災情沒有去年此時那麼嚴重，但是今年森林裡的植被比去年要乾燥得多。」

美國林務局（U.S. Forest Service）發言人佛里曼（Adrienne Freeman）表示，截至25日，儘管有少數居民無視命令留守家園，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）已有約6000名居民撤離。

山火焚毀至少10建築

加州森林防火廳表示，大火已焚毀了至少十棟房屋和商業建築，另有五棟受到毀壞，他們正在評估是否有其他建築受到破壞。大火也使許多主要道路被關閉，包括州際140號公路一段路段，這是通往優勝美地的主要道路之一。

太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）25日在網站上表示，火場地區已有2600多戶住家和商家斷電，目前不確定何時可恢復供電。