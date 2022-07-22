洛杉磯縣擬7月29日重啟口罩令 商界反彈

如果新冠高風險維持不變，洛杉磯縣7月29日重啟口罩令，圖為去年4月時的威尼斯海灘。（Getty Images）

洛杉磯縣上周重回聯邦疾病防治中心 （CDC）的新冠高風險區，洛縣 公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，如果趨勢不變，7月29日起將重啟全面室內口罩 令，此舉引發商界批評，認為過度防疫將會扼殺復甦中的商業活動。但是費若說，配戴口罩才是降低傳染風險的最簡單方法。

洛縣目前已有局部室內口罩令，醫療院所、轉運站、接駁車、機場、戒護機構與中途之家內都須配戴口罩。但是7月底的口罩令將使所有室內場所都必須配戴口罩，包括辦公室、製造廠、零售店、室內活動、餐廳室內用餐區與酒吧，以及各級學校等。

雖然CDC已經將全美百餘縣列為高風險區，但是洛縣是唯一一個考慮重啟室內口罩令的縣，鄰近的橙縣就表示不會恢復全面室內口罩令。而洛縣委員巴格（Kathryn Barger）上周敦促費若與商家進行廣泛接觸，以討論戴口罩規則的計畫以及該規定可能產生的影響，特別是因為周邊的縣不會強制執行。費若表示，這樣的努力已經在進行中。

不過，已經經歷過「口罩風暴」的零售業者卻大為光火。代表215個商業團體的聯盟BizFed強烈反對，認為戴不戴罩應該交由人民決定，只要縣府宣布感染風險高，民眾的危機意識自然升高，何須強制配戴口罩。BizFed號稱代表41萬家業者，雇用人數達500萬人。