擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日

江新傑車的前後座都被垃圾瓶子堆滿。（記者邵敏／攝影）

南加洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）華裔居民江新傑（Bryan Kong），退休後八年如一日，每天在垃圾桶裡收集可回收的塑料水瓶，他將賣瓶子所得的錢款，全部捐給需要幫助的貧困之人。八年，近3000個日子，無論寒冬酷暑，70多歲的江新傑從未停下服務社區、幫助他人的腳步。

江新傑八年如一日，每天在垃圾桶裡收集可回收的塑料水瓶。（記者邵敏／攝影）

亞市社區的公園、街道裡，人們經常會看見一名花白頭髮的華人男子，開著一輛破舊的黑色豐田( Toyota )汽車，出現在垃圾桶旁邊。他拿著叉子翻找塑料水瓶，熟練地將這些水瓶壓扁，放到袋子中，再搬回車裡，整部車的前後座被這些垃圾瓶子堆滿。

這名男子就是江新傑，今年74歲，上世紀70年代移民到美國，他曾是當地郵局分發信件的工作人員，在亞市居住已逾20多年。 2014年退休以後，江新傑開始收集這些被人們扔掉的飲料瓶、礦泉水瓶，一些居民看到他在垃圾桶裡翻找東西，就誤把他當作無家可歸者，也有人以為他是個窮人，為生計所迫撿垃圾謀生。

事實上，江新傑有可觀的退休金 ，生活無憂，在亞市更是擁有一幢百萬住宅。他說，「我每天撿這些可回收的瓶子賣錢，主要是捐給貧困地區的孤兒，他們沒錢唸書，我就供他們讀高中、大學，還有一些殘障人士沒錢看病，我也一直在幫助這些人。」

每天下午三、四時，江新傑就會出門撿瓶子，一直做到晚上七、八時左右，風雨無阻，連續八年沒有停過，他說收穫多的話，每天能撿到三、四百個瓶子，可以賣四、五十元，一個月大概就有1000多元的收入，「每次瓶子賣多少錢，妻子都會一筆筆記錄下來，我們就把這些錢全都捐出去。」幾年來，記賬的小本子上已經密密麻麻地寫滿了每次的收入。

多年來，江新傑每天在居民社區裡翻垃圾箱的行為，曾遇到人們不同的對待，「有些老外不喜歡，就阻止不讓我撿，但也有些人會把家中瓶子特意留著，見到我時就送給我。」江新傑說，也曾有當地警員對他發出警告，指出這是不合法的行為，「他們以為我撿瓶子是為自己謀利，我也沒有解釋，有那麼多的犯罪案件警察 不去管，偏要來管我這個老頭子撿垃圾瓶子。」

身邊的朋友曾勸他，退休了就該在家享清福，為什麼還要這麼辛苦，但江新傑說自己並不覺得累，「夏天100多度時我也出去撿垃圾，感覺太熱的話，我就晚一點出門。」

江新傑堅持八年如一日，他說背後離不開家人的支持，「我有兩個兒子，都已長大成人，孩子覺得通過這個方式可以讓我找一些娛樂，就當做運動鍛鍊；太太也很支持我，我們都希望能為別人做些什麼。」至於會堅持做到哪一天，江新傑說他還沒有考慮過這個問題，「除非我以後的健康狀況不好，老了撿不動了才不去撿瓶子，否則我就想一直這樣做下去。」