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受贈孤兒 不知道善心爺爺是誰 要把愛傳下去

記者邵敏／亞凱迪亞報導
江新傑家中收藏著許多他捐贈過的慈善機構的宣傳資料。（記者邵敏／攝影）
江新傑家中收藏著許多他捐贈過的慈善機構的宣傳資料。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）七旬華裔居民江新傑（Bryan Kong），退休後堅持八年如一日在社區中收集被丟棄的水瓶，他用這種方式獲得的收入全部捐贈給世界各地需要幫助的貧困人們，但很少有人知道他在做這樣一件事，包括多年來受捐贈的孤兒，也從來不知道這名爺爺的真實名字。

江新傑的家中收藏著許多他捐贈過的慈善機構的宣傳資料，其中包括角聲、孔子學院、多家醫療義診服務隊、以及各個教堂。江新傑一直通過這些非營利性組織，將撿瓶子賺的錢送到世界各地需要幫助的人手上。同時，他也保存著一些接受過他捐贈的孤兒照片，以及他們的信件和成績單。

中國咸陽市角聲兒童之家的李嘉誠，父親服刑，母親改嫁，爺爺年邁，無力照顧孩子。自2016年開始，江新傑每個月都通過角聲給李嘉誠捐錢，這是一個命名為「守護天使」的長期捐助計畫。

江新傑多年來捐贈孤兒院的孩子李嘉誠。（記者邵敏／攝影）
江新傑多年來捐贈孤兒院的孩子李嘉誠。（記者邵敏／攝影）

江新傑說：「我幫助這些孩子很多年，他們現在慢慢長大了，每年孩子都會寫信給我，也會給我寄學習成績單，因為我希望不要透露自己的名字，孩子就直接稱我為守護天使。 」李嘉誠在信中寫道： 「親愛的守護天使，您好，我喜歡上英文課，喜歡打排球，感謝您給我的愛，我長大以後，也會像您一樣對社會作出貢獻。」

代超，另一名孤兒院的孩子，父親車禍身亡，母親二級殘廢。多年來，江新傑一直匿名幫助他，孩子經常會畫一些充滿想像力的畫，寄給這位不知名的爺爺，他還用稚嫩的筆跡寫道，「我最開心的事是看書，夢想是做一名軍人，保護國家，感謝您的愛。」

除了默默無聞地給孤兒傳遞愛心之外，江新傑也經常捐錢給各地的醫療義診服務隊，幫助遭受病痛卻無錢醫治的人們。他曾經跟著醫療隊到一些貧困地區，給殘障人士派發輪椅，也熱衷參加為非洲難民募捐的慈善長跑，「我一直堅持給很多慈善機構寄支票，有些每個月會寄一次，有些則每年寄一筆。」

在江新傑生活的這個城市，很少有人知道他真正在做的事，一名年過七旬的華人，每天在垃圾桶旁邊辛苦地轉來轉去，只為收集水瓶賣錢、再捐贈給他人。江新傑表示，剛開始在垃圾箱裡翻找瓶子時也覺得不好意思，「因為大家覺得撿垃圾的就是窮人，流浪漢才做的事。但後來時間長了，我也就慢慢習慣，不在意別人的目光。」

受贈慈善機構給江新傑夫婦的回函。（記者邵敏／攝影）
受贈慈善機構給江新傑夫婦的回函。（記者邵敏／攝影）
江新傑多年來捐贈孤兒院的孩子代超。（記者邵敏／攝影）
江新傑多年來捐贈孤兒院的孩子代超。（記者邵敏／攝影）
江新傑八年如一日收集水瓶，所得收入全部捐贈給需要幫助的貧困人們。（記者邵敏／攝影...
江新傑八年如一日收集水瓶，所得收入全部捐贈給需要幫助的貧困人們。（記者邵敏／攝影）

天使 亞凱迪亞 車禍

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