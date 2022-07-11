羅蘭岡華資商場爆持槍搶劫 嫌犯疑另涉他案

兩名身穿黑色上衣的男子正在攻擊被害人，並拼命將對方往地上拽。（讀者提供）

南加華人 聚集的洛杉磯 縣羅蘭岡（Rowland Heights）一處華資商場停車場，7月9日（周六）發生一起惡性持槍搶劫案件。現場視頻顯示，兩名受害者應是華裔，但記者致電警局尚未得到證實。警方表示，被搶的勞力士手表價值約6萬元。洛杉磯縣警懷疑嫌犯另涉其他類似搶案，縣局核桃分局與天普分局已聯合追查此案。

案發在9日中午12時35分左右，地點位於Nogales Avenue的超市門前停車場。現場視頻顯示，兩名身穿黑色上衣的男子正在攻擊被害人，並拚命將對方往地上拽，視頻影像中，可以清楚地聽到被害女子在尖叫呼救。

另一段視頻顯示，一男一女兩名被害人留在案發現場，男子滿頭是血，看上去傷勢不輕，正在用紙巾擦拭傷口，旁邊的女子打電話報警，視頻中可以清楚地聽到，女子在電話中連聲稱「Chinese、Chinese」，應該是在跟警方表面自己是華人的身分。但本報記者聯繫當地警局，警方尚未證實被害人是華人，只確定是亞裔 。

「社區安全人人有責」（Together Against Crime Foundation，TACF) 協會創會會長孫嘉康（Chuck Sun）認為，案發地就在華資超市外，基本上都是華人在該商場採購食品，因此被害人是華人的機率很高。

警方表示，案發時這對被搶劫的亞裔男女正準備將購物車內的商品裝入自己車內，兩名嫌犯跑到他們面前，開始搶奪受害者手上戴著的勞力士手表，被害人極力反抗，其中一名嫌疑人用手槍柄擊打男受害者，並將他按倒在地。警方稱，第二名嫌疑人隨後也用手槍柄擊打女受害者。

被搶的勞力士手表價值約為 6萬元，劫匪得手後，跳上一輛貼著紙牌照的白色道奇挑戰者車款（Dodge Challenger）逃跑，截至10日，警方仍在尋找這兩名嫌疑人。據悉，嫌犯為兩名年齡在25至30歲之間的非裔男子，他們身穿黑色連帽衫和灰色運動褲，有報導指出，兩人都手持半自動手槍。

洛杉磯縣警局核桃鑽石吧分局表示，目前正與天普分局合作調查此案，在過去幾天內，警方曾收到過類似的案件報告，他們認為參與這起搶劫案件的兩名嫌疑人，可能與最近參與其他案件的嫌疑人相同。任何有信息的人都被敦促與警方聯繫，聯繫電話是626-913-1715。