加州立法禁向未成年人推銷槍枝、限制幽靈槍

紐森州長簽署加州眾議員卡漢（右）和吉普森（左）的法案，加州阻止向兒童銷售槍枝並限制幽靈槍及其零件生產。（州長辦公室）

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 6月30日簽署了一項立法，針對槍枝遊說團體和槍械製造商採取限制行動，要讓更多槍枝離開加州街頭，因為槍枝暴力是美國兒童死亡的主要原因。保護民眾免受槍暴危脅，加州數十年來全美領先。

州長簽署了AB 2571「禁止向未成年人推銷槍枝」（prohibiting marketing of firearms to minors），因為該行業最近試圖引誘未成年人，例如Wee 1 Tactical宣傳銷售JR-15、AR-15供兒童使用，並配有卡通兒童帶奶嘴的頭骨。

紐森說，從學校到公園再到住家，加州的孩子應該得到安全，並努力成為現實。隨著最高法院撤銷了重要的槍枝安全保護措施，全國各州都將槍枝暴力視為不可避免，因此加州加倍採取常識性的槍枝安全措施來挽救生命。加州孩子們的生命危在旦夕，政府正在全力以赴應對這場危機。

該法案作者、加州眾議員 卡漢（Rebecca Bauer-Kahan）說，「槍枝不是玩具而是致命的武器。加州擁有美國一些最嚴格的槍枝法律，如果容忍向我們的孩子宣傳戰爭武器是不合情理的。 我們的孩子有權在沒有槍枝暴力的情況下過上長壽、幸福的生活。」

同日，州長還簽署了AB 1621「進一步限制了幽靈槍」，有人故意製造那些無序列號的槍械及組裝零件。幽靈槍被洛杉磯市警察局（LAPD）稱為「流行病」，僅去年一年就在洛杉磯造成了100多起暴力犯罪。

該法案作者、加州眾議員吉普森（Mike Gipson）說「我們發現越來越多的地區或人口難以倖免於槍枝暴力，包括醫院、雜貨店、學校甚至禮拜場所都不再安全。幽靈槍是故意逃避執法和無法追蹤的武器，幽靈槍的擴散只會使問題更加惡化。在AB 1621簽署成為法律後，本人讚揚州長紐森的領導力和堅定不移的承諾，消除目前肆虐我們街道和避風港的槍枝暴力猖獗的野火。」

本月初，紐森州長宣布了創紀錄的1.56億元預防槍枝暴力專項經費，作為加州暴力干預和預防專款計畫 (California Violence Intervention and Prevention Grant Program) 的一部分，這筆資金將支援實施適合當地社區需求的反槍暴計畫的79個城市和非營利組織。

加州的槍枝安全政策挽救了許多生命，並為其他州提供了一個可供效仿的國家模式。據吉福茲（Giffords）法律中心的數據，2021年，加州的槍枝安全管理被評為全美最佳，加州因槍枝導致的死亡率低於全國平均水平 37%。同時，佛州（Florida）和德州（Texas）因為槍枝管制不嚴，槍暴死亡率出現兩位數增長。由於加州採取嚴厲的管控措施，已將槍暴死亡率降低一半，與其他州的人相比，加州人死於大規模槍擊事件的可能性降低了25%。

戴維斯加州大學 的暴力預防研究計畫最近有一項研究發現，加州的紅旗法（red flag law）已被應用於阻止了58 起威脅性的大規模槍擊事件。