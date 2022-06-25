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捍衛墮胎權 洛各地抗議集會

記者楊青洛杉磯╱綜合報導
洛杉磯地區24日旋即出現多場大規模抗議示威和遊行。（KTLA）
洛杉磯地區24日旋即出現多場大規模抗議示威和遊行。（KTLA）

美國最高法院24日推翻羅訴韋德案裁決。一石激起千層浪，洛杉磯地區24日旋即出現多場大規模抗議示威和遊行，周末還有更多遊行集會在籌劃中。

當天下午5時，支持墮胎婦女將組織前往洛杉磯市府門前舉辦大型集會示威；傍晚6時，「Bans Off Our Bodies」組織將前往好萊塢大道舉行集會抗議；7時，洛杉磯市the Fountain Theatre（5060 Fountain Ave., Los Angeles）將展開20尺紀念牆，呼籲支持墮胎選擇權的人們前往簽名支持。

另外多場示威活動還包括：下午5時在克萊蒙（Claremont） 的Indian Hill和Foothill大道交口的集會；傍晚6時在長堤法院前（275 Magnolia Ave. ，Long Beach）集會；傍晚6時在富勒頓Harbor大道和Commonwealth大道交口集會；傍晚6時在爾灣Alton Parkway和Culver路交口集會等。

24日當天下午，加州州長紐森加入幾個激進州的網上集會，宣布將為其他州反對禁止墮胎的婦女和保險公司行動提供法律保護。

24日，白宮政府官員也通過電子郵件向全國發出邀請，呼籲反對禁止墮胎的民眾和組織就最高法院的裁決與白宮官員通話，商討下一步對策。

墮胎 洛杉磯 遊行

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