我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

紐森簽新法 增人工流產預算

編譯組╱綜合報導
聯邦最高法院推翻1973年的羅訴韋德案使各州墮胎爭議再起。圖為去年底在洛杉磯市區要求維護女性身體自由的群眾。（法新社）
聯邦最高法院推翻1973年的羅訴韋德案使各州墮胎爭議再起。圖為去年底在洛杉磯市區要求維護女性身體自由的群眾。（法新社）

聯邦最高法院推翻1973年的「羅訴韋德案」，全美多達26州已經或可能禁止墮胎，加州州長紐森24日發下豪語，加州將與奧勒岡、華盛頓州一道組成「西岸防線」，保護婦女的生育自由。醫療專家也認為，加州現行醫療制度已經相當完善，就算沒有聯邦的憲法保障，不管哪一州的婦女到了加州都能維護身體自由。

加州對於女性生育權的法律保障來自於，第一1969年加州最高法院裁定，是否願意懷孕屬於女性的自由與隱私，第二1974年修正後的州憲，正式把人工流產納入隱私，第三1981年加州最高法院再度確認人工流產屬於婦女的隱私保障。

鑒於外州前來加州實施人工流產的婦女可能大增，紐森24日除了簽署新法，保障加州人工流產院所不受外州禁令的侵害。加州議會稍早送交紐森的預算法案也包括了新增的人工流產預算，包括給Abortion Support Fund的2000萬元經費，協助外州女性前來加州所需的旅費。

洛杉磯加大Center on Reproductive Health, Law, and Policy的專家Cary Franklin指出，每年約有1萬6000名婦女到加州接受人工流產，其中9400人來自禁止人工流產的州。聯邦裁定一出，加州的醫療能量又將再度吃緊，因為加州的人工流產限制最少，除了身體狀況等特殊情形，其他懷孕24周前的孕婦都能進行人工流產。

不過，由於人工流產衍生的共付額（co-payment）、自付額（deductible）和分擔額（co-insurance）仍然需要300元至900元，因此紐森今年3月簽署的法案已經允許加州健保全額支付費用。另外，研議中的州憲第十條修正案也可望再加強婦女權益保障，將生育決定權列為婦女的基本人權。

加州 紐森 隱私

上一則

保險局：墮胎在加州仍受法律保護

下一則

捍衛墮胎權 洛各地抗議集會

延伸閱讀

洛杉磯今日多場抗議集會 捍衛婦女墮胎權

洛杉磯今日多場抗議集會 捍衛婦女墮胎權
漣漪效應… 紐約攜槍限制違憲 限槍州恐吃官司

漣漪效應… 紐約攜槍限制違憲 限槍州恐吃官司
攜槍法從寬 紐森批危及加州

攜槍法從寬 紐森批危及加州
紐森準備參選總統了？

紐森準備參選總統了？
加州總檢察長：槍枝許可不會馬上鬆綁

加州總檢察長：槍枝許可不會馬上鬆綁
最高院推翻紐約限槍法 恐危及加州 紐森憤怒

最高院推翻紐約限槍法 恐危及加州 紐森憤怒

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
蘋果耳機全球召回，可免費換新耳機（蘋果官網）

全球召回蘋果Airpods pro有問題耳機 免費換新

2022-06-21 13:51
南加華人申請綠卡被拒，原因是他的出租屋曾被用於種植大麻。（Unsplash.com）

妻女皆公民 華人房屋租人被非法種大麻 辦綠卡被擋

2022-06-24 02:20
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55
母女LA遇反亞裔襲擊，父親討說法被嫌犯推倒在地。（Patricia提供）

世界晚報╱母女LA遇反亞裔襲擊 父親討說法被打斷肋骨

2022-06-19 21:09

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案