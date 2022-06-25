紐森簽新法 增人工流產預算

聯邦最高法院推翻1973年的羅訴韋德案使各州墮胎爭議再起。圖為去年底在洛杉磯市區要求維護女性身體自由的群眾。（法新社）

聯邦最高法院推翻1973年的「羅訴韋德案」，全美多達26州已經或可能禁止墮胎，加州 州長紐森 24日發下豪語，加州將與奧勒岡、華盛頓州一道組成「西岸防線」，保護婦女的生育自由。醫療專家也認為，加州現行醫療制度已經相當完善，就算沒有聯邦的憲法保障，不管哪一州的婦女到了加州都能維護身體自由。

加州對於女性生育權的法律保障來自於，第一1969年加州最高法院裁定，是否願意懷孕屬於女性的自由與隱私 ，第二1974年修正後的州憲，正式把人工流產納入隱私，第三1981年加州最高法院再度確認人工流產屬於婦女的隱私保障。

鑒於外州前來加州實施人工流產的婦女可能大增，紐森24日除了簽署新法，保障加州人工流產院所不受外州禁令的侵害。加州議會稍早送交紐森的預算法案也包括了新增的人工流產預算，包括給Abortion Support Fund的2000萬元經費，協助外州女性前來加州所需的旅費。

洛杉磯加大Center on Reproductive Health, Law, and Policy的專家Cary Franklin指出，每年約有1萬6000名婦女到加州接受人工流產，其中9400人來自禁止人工流產的州。聯邦裁定一出，加州的醫療能量又將再度吃緊，因為加州的人工流產限制最少，除了身體狀況等特殊情形，其他懷孕24周前的孕婦都能進行人工流產。

不過，由於人工流產衍生的共付額（co-payment）、自付額（deductible）和分擔額（co-insurance）仍然需要300元至900元，因此紐森今年3月簽署的法案已經允許加州健保全額支付費用。另外，研議中的州憲第十條修正案也可望再加強婦女權益保障，將生育決定權列為婦女的基本人權。