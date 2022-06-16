2警處理家暴殉職 嫌犯惡貫滿盈卻提早釋放被擊斃

洛杉磯縣艾爾蒙地（El Monte）14日傍晚發生槍擊案，兩名服務於艾爾蒙地警局的警員被槍手開槍射傷送醫不治，一名嫌疑人也被槍擊中，當場死亡。（Fox11截圖）

14日傍晚遭槍擊的兩名洛杉磯 縣艾爾蒙地 市（El Monte）警局警員，送醫後證實不治。當晚11時左右，艾爾蒙地社區居民和執法人員、死者親友們，一路護送殉職警員，從南加大醫學中心至洛縣法醫辦公室，現場充滿哀悼與不捨。15日上午，許多民眾拿著鮮花前往警局表達哀悼之意。

這起事件發生於華人聚集的聖蓋博谷的艾爾蒙地，該市有不少華裔商家企業，槍案引發華人社區關注。

洛杉磯15日警方證實，14日在艾爾蒙地汽車旅館警匪火併中殉職的兩名警員，分別為31歲的約瑟夫．安東尼．桑塔納（Joseph Anthony Santana）和42歲的邁克爾．多明戈．帕雷德斯 (Michael Domingo Paredes) ，兩人均為Upland居民，均為艾爾蒙地警察 局警員。被警方當場擊斃的槍手，則為35歲的慣犯賈斯汀威廉弗勞瑞斯（Justin William Flores）。

弗勞瑞斯之前被判武器犯罪等多項重罪成立，卻在去年通過與洛杉磯縣地方檢察官賈斯康辦公室達成認罪協議得到緩刑，本來服刑三年，最後20天出獄。

15日設在艾爾蒙地警察局前庭的弔唁廣場，放滿了鮮花和蠟燭，絡繹不絕到來的民眾默默表達著對在前一天槍戰中失去生命的兩名警員的敬意。兩名殉職的警員都是在艾爾蒙地長大，都是已婚父親，失去的生命留給他們的家人和熟悉他們的社區民眾巨大悲痛。

警方15日公佈的相關信息逐漸還原14日下午的槍案現場。14日下午5時10分左右，警局接獲報案，指艾爾蒙地10327 Garvey Ave上的Siesta Inn發生家庭暴力刺殺事件，一名男子用刀刺向一名女子未遂。當兩名警方抵達後，其中一名警員先上樓，準備確認事主，旅館房間傳出槍聲。

洛杉磯縣警察局發言人Andrew Meyer15日表示，槍手隨後從旅館房間轉到停車場，與在樓下的第二名警員發生交火，警員擊中凶嫌，同時也被凶手的子彈擊中。兩名警員分別倒在旅館一樓和二樓的血泊中。

兩名警察火速被送往南加大醫院，但六小時後，兩人均因傷勢過重死亡。

艾爾蒙地市府15日發表一份聲明表示，艾爾蒙地和艾爾蒙地市民都沉浸在悲哀之中。聲明說，兩名殉職的警員都是艾爾蒙地長大，帕雷德斯2000年7月成爲全職警員，身後留下太太和一對兒女；桑塔納曾在艾爾蒙地公共工程部門工作六年，在聖貝納迪諾縣警局三年，去年才成爲艾爾蒙地的警員，身後留下太太女兒和一對雙胞胎男孩。

艾爾蒙地市府、艾爾蒙地警局與艾爾蒙地警察協會當晚發布聯合聲明稱，「得知兩名警察殉職，無法形容我們的悲痛」，聲明並感謝社區支持。

艾爾蒙地警局臨時局長洛里（Ben Lowry）稱他們是英雄。「兩人很受歡迎，然而今天被一名懦夫殺了，我們非常痛苦。」艾市政府15日已替他們設立捐款的網站:https://porac.org/fundraiser/el-monte-police-officers/，並指出該網站獲得的所有捐款將直接送給兩名喪生的警員家屬。

驗屍官辦公室15日尚未正式公佈槍手的個人信息，但據洛杉磯時報報導，槍手為35歲的弗勞瑞斯（Justin William Flores），弗勞瑞斯被判武器犯罪成立，卻在去年通過與洛杉磯縣地方檢察長賈斯康辦公室達成認罪協議得到緩刑。

根據洛杉磯時報調閲法庭文件，弗勞瑞斯去年被控持有甲基苯丙胺、手槍和彈藥等多項重罪罪名成立。之前，他還曾被控入室盜竊罪和非法擁有槍枝。2021年2月，弗勞瑞斯與檢方達成協議，本來可能被判三年的徒刑，改爲並且在20天監禁，和兩年緩刑。

弗勞瑞斯因違反緩刑規定原定本月晚些時候出庭應訊。槍手的母親Covarrubias告訴媒體，她的兒子和他的妻子有一個七歲的女兒，兩人已經分居，但經常到旅館見面。她說她不知道案發時誰和她的兒子一起在旅館。