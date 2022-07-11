靈氣+肯幹+機會 臨演也有出頭日

「致命武器」第四集殺青時，陳保爾（左二）與男主角梅爾吉伯遜(左一，Mel Gibson）等合影慶祝。陳保爾擔任該片選角導演，大批華人群眾演員包括船上難民都是他負責招聘。（陳保爾提供）

誤打誤撞進入好萊塢 ，從臨時演員變成好萊塢最資深的華裔電影 人之一，陳保爾過去將近30年在好萊塢拍過的電影、電視和廣告，連他自己都數不清。

就在他出演第二部電影並開始擔任說話演員的當天，副導演給了他一大堆表格，讓他考慮參加SAG（演員工會，The Screen Actors Guild），按照好萊塢當時的傳統，一年拍片收入超過2萬5000元，是臨時演員脫離「臨時」成為工會演員的分水嶺。90年代中期的好萊塢演員工會坐落於好萊塢大道上的劇作家工會旁邊，花園洋房，雷根競選美國總統之前擔任演員工會主席時就在那裡辦公。

免面試 長相怪反是特色

臨時演員不用面試，不用教育背景，沒有長相要求，長相怪異或醜陋也可能成為特色。而本來長得英俊帥氣的陳保爾，因為被好萊塢認定有點像華人 和拉丁裔的混血，很多電影都找到他，加上自己為人友善，勤奮肯學，常年手中都有接不完的戲。

「紅角落」拍攝現場。左至右：陳保爾、理查基爾、白靈。（陳保爾提供）

「某種意義上講，當演員拍電影就是熬時間」，保爾說，尤其是小角色，正式拍攝可能只有幾分鐘，但前後準備和等待常常十多個小時，但即便這樣，他喜歡這一行的重要原因是能夠學到不少東西，很多大明星都是從臨時演員開始的。

從1990年到新冠疫情前退休，保爾除了做演員拍電影電視外，還擔任過選角導演，也指導學生拍片，參與大投資影片的編劇和製作。他先後在Deadly weapon、紅角落、Boston league等劇組中擔任選角助理，以華裔的語言和人脈優勢，幫助劇組尋找有中國功夫、或拉麵、變臉、雜技等特殊技能的華人演員，成了好萊塢與華人社區的橋樑。

「90年代中後期洛杉磯地區來自中國大陸的新僑並不多，很多人畢業後忙著賺大錢，願意進入好萊塢的不多，所以我就正好填補了這塊空缺」，保爾很快發現，好萊塢的導演對電影中華人形象的理解，還停留在半個多世紀前的廣東移民身上，他們認為身材比較矮小，顴骨比較突出或者眼睛比較小，就是華人。

保爾開始給好萊塢的選角導演們上課，糾正他們的單一的觀念，告訴他們中國人長相南北之分，東西城鄉也各有特點。好萊塢終於對華人長相新的審美標準。

陳保爾與好萊塢的明星們在一起拍電影。（陳保爾提供）

大戲600人 留學生樂出鏡

擔任「紅角落」的選角導演，是保爾的好萊塢生涯中眾多亮點之一。片中有一場戲需要600名華人青年學生，劇組要準備800人，以防有人臨時不來。當時在好萊塢大道上有一個大型的可同時容納將近300人的舞廳，他們找到了舞廳老闆，並通過舞廳聯繫到每月第四個星期六在那裡聚會的中國留學生。不久，南加州來自中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞的華人留學生都知道，好萊塢拍電影將有一場大型迪斯科舞會要雇臨時演員，那天拍的雖然是夜戯，但大批學生下午就前往試裝和化妝，不僅拿到了勞務費和車馬費，還有加班費，成為很多留學生非常難忘的經驗。

保爾笑說，記不清這幾十年拍了多少片子，但能記得住的大多數是對華人不太好的，比如「Boston league」電視劇在播出多年後，因為大批演員年紀漸老，要價越來越高，老演員大量臺詞的背誦也成問題，所以乾脆安排律師樓被華人收購，結束整個劇情。在該劇的最後幾集，保爾全程參與製作，現場指導華人演員的表演，也瞭解了好萊塢對華人劇情和角色設計的想法。