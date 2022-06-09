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聯邦州公職 南加亞裔13人晉決選

記者丁曙╱洛杉磯報導

2022年加州初選（Primary Election）6月7日落幕，洛杉磯縣選務局 (RR/CC) 局長羅根（Dean C. Logan） 於8日宣布了初步開票的結果（semi-final results），南加州地區至少有13位華裔或亞裔晉級11月決選，繼續挺進聯邦國會或加州府會。

因受限於加州「前兩名」（Top two）選舉制度，參加聯邦和加州府會層面的公職選舉，前兩名高票候選人還是要進入11月決選。然而，對於某些選區的華裔參選人來說，勝負已定，毫無懸念。例如，國會眾議員第28區趙美心（Judy Chu）得票61.4%，第36區劉雲平（Ted Lieu）得票63.6%；再如，加州眾議員第49區方樹強（Mike Fong）得票70.8%、59區陳立德（Phillip Chen）同額選舉得票100%、62區華人女婿藍登（Anthony Rendon）得票65.5%，事實上他們已經鐵定當選，若無意外，對手不可能翻盤。

但是，有少數選區則處於膠著狀態。例如，新畫的國會45區被民主黨列為一級戰區，共和黨籍的韓裔朴銀珠占有現任和知名度優勢；然而，該選區民主黨籍登記選民超過共和黨5%，因此民主黨籍陳介飛略占選民人數優勢。但從初步開票分析，朴銀珠得票3萬2433張、得票率48.3%，領先陳介飛的得票2萬8245張、得票率42.1%。而且，第三位參選人Long K Pham也是共和黨籍，此次瓜分選票6709張（9.5%）。因此進入11月決選，這些選票有可能回流朴銀珠，該區選情預計緊繃。

先前混沌的加州主計長（Controller）選局已經明朗，初選階段，華裔陳仁宜（Lanhee Chen）作為唯一的共和黨籍參選人囊括了該黨支持者的選票，並以第一高票37%的資格出線。而民主黨陣營則有五人內鬥，最後得到加州民主黨背書的郭嫻（Malia Cohen）以21.3%的得票率，拿下第二高票晉級決選。蒙特利公園市議員饒影凡（Yvonne Yiu）位居第三。

對此，加州民主黨前政治主任李天然分析指出，加州主計長決選終究是一場政黨對決，誰能上位要由選票決定。目前加州登記選民超過2200萬，其中民主黨籍近47%，共和黨籍不足24%，人數差一倍。上一次共和黨人選上加州州級公職還是在2006年，這一次能否捲土重來可以拭目以待。

與此相對應的是國會第40區選舉，唯一的民主黨籍Asif Mahmood以得票率39.8%第一高票出線，領先共和黨籍韓裔眾議員金映玉（Young Kim）的34%。但是，有三名共和黨籍參加這場選舉，另兩人瓜分了剩餘的近26%選票。進入政黨對決時，這部分選民很可能回流給金映玉。

對於其他兩位進入決選的華裔共和黨候選人來說，未來將陷入苦戰。國會第38區參選人秦振國（Eric Ching）得票率32%，而民主黨籍現任眾議員桑切斯（Linda T. Sánchez）則是56%，落差較大；加州參議員22區參選人蔡瀚青（Vincent Tsai）得票率29%，民主黨籍現任州參議員Susan Rubio則是58%，相差一倍。

在6月8日初選結果公布之後，洛杉磯縣民主黨（LACDP）主席 Mark J. Gonzalez 發表聲明表示，成千上萬的洛杉磯人在全縣近200場重要選舉中行使了投票權。本人祝賀所有贏得了他們選舉的民主黨人、現任者和挑戰者。該黨部已經準備好支持所有參加11月決選的民主黨人，從紐森州長到洛杉磯市議會。

國會眾議員加州40選區民主黨籍參選人Asif Mahmood。（記者丁曙／攝影）
國會眾議員加州40選區民主黨籍參選人Asif Mahmood。（記者丁曙／攝影）

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