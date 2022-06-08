聯邦州公職 華人多數可連任

加州主計長參選人陳仁宜。（本報檔案照）

2022年加州 初選（Primary Election）6月7日舉行，換屆選舉的公職有聯邦參眾議員、州長、州參眾議員、檢察長、地方市議員和教委等。在洛杉磯市，選民將決定下一任市長、市主計長、市檢察長和市議員等。南加州有超過20位華人和亞裔競選連任或首度角逐聯邦、加州和地方公職，預測尋求連任的聯邦和加州層級公職的華人大多數可以晉級11月大選，地方政府和學區選舉過半華人可以當選。在本報7日截稿時間尚未開票。

加州第45區國會韓裔眾議員朴銀珠。（本報檔案照） 加州第38區國會眾議員參選人秦振國。（本報檔案照） 加州第45區國會眾議員參選人陳介飛。（本報檔案照）

在聯邦層面，國會眾議員第28區趙美心（Judy Chu）、第36區劉雲平（Ted Lieu）、第40區韓裔金映玉（Young Kim）皆可輕鬆連任，第38區參選人秦振國（Eric Ching）、第45區參選人陳介飛（Jay Chen）和韓裔朴銀珠（Michelle Park Steel），皆可拿下前兩名高票晉級11月大選。

加州第36區國會眾議員劉雲平。（本報檔案照）

在加州層面，加州眾議會49區眾議員方樹強（Mike Fong）、59區眾議員陳立德（Phillip Chen）、62區眾議員華人女婿藍登（Anthony Rendon）連任毫無懸念；但是，22區參議員候選人蔡瀚青（Vincent Tsai）則面臨苦戰。

加州59區眾議員陳立德。（本報檔案照） 加州49區眾議員方樹強。（本報檔案照）

尋求連任的聯邦和加州級別的華裔民選官員，具有政績好、知名度高、支持者眾、行政資源多的優勢；而且，所在選區的同黨登記選民占多數；因此，他們占有現任行政和民意基礎的雙重優勢。

例如，趙美心所在的國會選區，同黨的民主黨 籍登記選民46.42%，超越共和黨 登記選民一倍以上；劉雲平所在的國會選區，同黨的民主黨籍登記選民過半達到50.46%。同樣，金映玉所在的國會選區，同黨的共和黨籍登記選民也以38.15%超越民主黨登記選民的33.28%。

加州第40區國會韓裔眾議員金映玉。（本報檔案照） 加州第28區國會眾議員趙美心。（本報檔案照）

在加州層級的眾議會選舉也有同樣情況。方樹強所在選區，不僅同黨的民主黨籍登記選民45.69%近半，而且亞裔選民過半；而陳立德所在選區的同黨籍共和黨登記選民，在加州罕見地以39.55%超越民主黨登記選民32.54%，而且該場選舉只有他一名候選人；華人女婿藍登所在選區，同黨的民主黨籍登記選民更高達56.75%。

然而，選區重畫後的新的國會45區，則出現了知名度和選民基礎各占優勢的複雜局面。共和黨籍的朴銀珠占有現任和知名度優勢，但民主黨籍登記選民超過共和黨5%，因此參選人陳介飛略占民意優勢。所以，兩位候選人平分秋色。

至於加州主計長（Controller）的選局更為複雜，五位民主黨和一位共和黨競爭。在初選階段，陳仁宜沒有黨內對手纏鬥，可以集中共和黨支持者選票，比較有出線希望。而在民主黨陣營，饒影凡最有財務經驗，但是，加州民主黨則為另一位參選人Malia Cohen背書。因此，誰能代表民主黨晉級11月決選很難說。

在巴沙迪那社區學院（PCC）理事會選舉，第1區理事陳藝婷（Sandra Chen Lau）無人挑戰自動連任，第5區理事伍麗娥（Linda Wah）遭遇鄺一正（Kristine E. Kwong）挑戰，無論勝負，當選者仍是華人。第7區理事參選人王耀正（Alton Wang）也被看好。

亞凱迪亞學區（Arcadia USD）教委選舉情況相似，三人爭兩席，其中兩位華人，至少一席花落吾家。