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美洲峰會5天 洛市中心封街交通擁擠

編譯組／綜合報導
洛杉磯市中心部分街道，因峰會舉辦關閉。(取材自KNBC4)
洛杉磯市中心部分街道，因峰會舉辦關閉。(取材自KNBC4)

第九屆「美洲峰會」（Summit of the Americas）6日於洛杉磯揭幕，來自多個國家世界領導人齊聚洛杉磯市中心。由於洛杉磯市中心部分街道，因峰會舉辦關閉，市區交通預期在會議舉辦時間，6日至10日相當繁忙擁擠，特別是洛杉磯會展中心（Convention Center）附近。

NBC 4電視台報導，洛杉磯市中心、會展中心，和洛杉磯國際機場附近交通都將受影響。民眾可上https://www.lamayor.org/city-los-angeles-host-ix-summit-americas-june-6-10-2022查詢相關訊息。

洛杉磯市長辦公室發布聲明，敦促駕駛人替交通做好準備，同時敦促旅客，若要進入受影響的區域，恐花一些時間等待。

預計10號、101號和110號高速公路交通流量都會增加。

在2018年峰會上，美國前副總統潘斯（Mike Pence）提出下屆美洲峰會在美國舉辦的想法，這是美國自1994年以來，第二次主辦峰會。第一屆美洲峰會，於1994年在邁阿密舉辦，由前總統柯林頓（Bill Clinton）召開。

洛杉磯因豐富多樣的歷史文化，被選為峰會主辦城市。該市人口融合約140個不同國家民族，洛杉磯也是美國最大的西語裔社區所在地。

峰會的目的，是匯聚西半球國家領導人，就經濟增長、民主、改善國家間溝通與人權等問題，進行具有成效的對話。

2022年1月，白宮宣布洛杉磯成為今年峰會主辦城市。該峰會齊聚著來自北美洲、南美洲和中美洲國家與加勒比地區領導人。洛杉磯會展中心今年的主題是「建設一個可持續、有彈性和公平的未來」（Building a Sustainable, Resilient, and Equitable Future）。

今年的峰會上，有三個指導峰會方向的論壇。分別是民間社會論壇（Civil Society Forum）、青年論壇（Young Americas Forum）和執行長峰會（CEO Summit of the Americas）等。這些論壇重點是促進政治領人間的對話。

洛杉磯國際機場 白宮 柯林頓

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