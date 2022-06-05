我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

庭院辦農夫市集 園藝愛好者歡喜交易

記者王若然／波莫納報導
園藝愛好者選購果樹苗。（記者王若然／攝影）
園藝愛好者選購果樹苗。（記者王若然／攝影）

6月4日周六，南加州眾多園藝愛好者齊聚一處庭院售物（Yard Sale)，現場提供的農作物和園藝用品價廉物美，一上午約有300人參與，可能是華人社區最熱鬧的庭院售物活動了。

該活動是由「有機園藝與藝術基金會」主辦，發起人園藝專家「花哥」許希聖將其稱為「百果園農夫市集」。雖然是小型的庭院售物活動，但參加者很多，現場十分熱鬧。許希聖介紹，這次活動開放給喜歡園藝的朋友，將家中植物果樹苗等農作物拿來廉價賣出。他說，該活動也為了鼓勵民眾有機種植，在自家後院多享受務農的快樂。

園藝專家許希聖主辦的市集受歡迎。（記者王若然／攝影）
園藝專家許希聖主辦的市集受歡迎。（記者王若然／攝影）

許希聖說，現場交易的農作物有荔枝樹、龍眼樹、蓮霧樹等，價格比一般苗圃售價便宜，還有園藝朋友出售的肥料土，比Costco的還要便宜。還有人將自己養的雞也拿來賣。為了吸引民眾，現場還有臭豆腐攤，愛好者還可以與各位園藝達人交流種植心得，十分熱鬧。

許希聖去年舉辦了四次庭院售物活動，次次客人爆滿，甚至有一次半天來了約400人。此前該活動每月都會舉辦一次，但因參與人數眾多，當地波莫納（Pomona）市政府對該庭院售物頗有微詞。許希聖說，後來便謹遵市政府規定，每年可以舉辦四次，每次在周末舉行。他說，好在附近鄰居都很友好，社區裡停車很方便，這讓活動順利舉行。庭院售物活動今年初已經辦過一次，這次是第二次，許希聖表示，還將在9月、12月舉辦兩次。

百果園農夫市集一上午吸引了幾百人參加。（記者王若然／攝影）
百果園農夫市集一上午吸引了幾百人參加。（記者王若然／攝影）

加州 南加 華人

上一則

6/7初選特冷 恐創投票率新低

延伸閱讀

百果園農夫市集 園藝愛好者歡喜交易

百果園農夫市集 園藝愛好者歡喜交易
世界無煙日ASQ《華語戒煙專線》鼓勵華人社區嘗試戒煙

世界無煙日ASQ《華語戒煙專線》鼓勵華人社區嘗試戒煙
媽媽教室園藝講座 李曉東3日教訣竅

媽媽教室園藝講座 李曉東3日教訣竅
金山灣區媽媽教室開園藝講座活動 教民眾如何蒔花弄草

金山灣區媽媽教室開園藝講座活動 教民眾如何蒔花弄草
北卡夏樂園藝愛好者 交換菜苗和種子

北卡夏樂園藝愛好者 交換菜苗和種子
園藝攤位賣農產品 大受歡迎

園藝攤位賣農產品 大受歡迎

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一