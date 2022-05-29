CBP選擇性執法 律師：對華人不公平

根據移民與國籍法（INA）第222（g）條款，外國人在美逗留超過允許期限，簽證將作廢。（黃笑生提供）

南加華裔律師日前表示，美國政府正在大量取消華人 赴美的十年旅遊探親簽證 （B1/B2），理由是這些華人曾在美國逾期滯留，並未得到批准。但律師認為，此舉雖有法可依，但並不妥當，實際上是海關暨邊境保護局（Customs and Border Protection，簡稱CBP）的選擇性執法，對華人很不公平。

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華裔律師黃笑生指出，自今年2月開始，他陸續接到不少赴美華人的求助電話，稱自己的十年簽證被取消，無法順利入境。而這些被取消B1/B2簽證的華人，大部分都曾有在美國逾期滯留的經歷。

疫情 期間，很多持十年簽證的華人因回國航班被取消、或照顧在美生病家人等各種原因，無法在海關批准的有效期內及時離境。根據相關法規，外國人在遇到這種情況時可申請延期停留，但因審理時間過長，不少華人在沒有獲得批准時就已返回中國。

根據移民與國籍法（INA）第222（g）條款，如果外國人在美國逗留超過允許居留的期限，則非移民簽證將作廢，其中就包括B1/B2十年旅遊探親簽證。但黃笑生指出，另外還有一條法律規定，外國人逾期居留，只要滿足三個條件，繼續居留就是合法，簽證不應被取消。這三個條件分別是：在合法居留過期之前申請539延期；延期有合理的理由；在美期間沒有非法打工。

黃笑生最近受理多起類似案件，其中不少華人同時滿足以上三個條件，但因為逾期滯留沒有獲得批准，或者在獲得批准前因特殊原因離開美國，他們的十年簽證最終還是被取消，「有些華人在未獲批准時離境，但他們寫信通知當局，解釋自己離境的緊急原因，並撤銷延期申請，這些都是合情合理的，不應被取消簽證。」

黃笑生尖銳地指出，海關如此草率執法，直接傷害華人利益，「這樣的做法就是有針對性的選擇性執法，只選取其中一項法規，沒有全面衡量其他法規，這是對法律的不尊重，主要目的就是想方設法取消中國人的十年簽證。」

黃笑生認為，歐巴馬政府時代，華人赴美簽證非常容易，但之後各屆政府因中美關係惡化，一直想方設法收緊各種簽證。他提醒華人如果持B1/B2簽證入境，一定要在計劃行程前核實簽證是否還有效，以免在臨上飛機時，或已抵達美國機場，才發現簽證早被取消，就會措手不及，造成不必要的損失。

目前針對多名華人十年簽證被取消的案件，黃笑生表示，他正在總結相關案例，準備在與海關的見面例會上，提出對方執法的不足之處，並希望海關能拿出切實有效的解決方案，不能讓這些在疫情期間無奈滯留的華人遭受不公平的待遇。

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