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德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

嚴控槍防濫射 加州就勝德州

編譯組／綜合報導
德州羅布小學受害家屬慰靈會時難掩悲痛。（美聯社）
德州羅布小學受害家屬慰靈會時難掩悲痛。（美聯社）

控槍到底能不能阻止濫射、挽救無辜生命。儘管共和黨德州州長艾伯特(Greg Abbott)認為無益，但加州對槍械管制的成效，卻打臉支持擁槍權人士的堅持。

洛杉磯時報指出，每當大規模槍殺事件發生後，美國民眾對槍械管控的意識就高漲，例如2012年發生了珊迪胡克小學槍擊案後，就連共和黨人都支持管控槍枝，但是等到要真的立法時，共和黨人就開始退縮，因此當年的副總統拜登雖然力推聯邦管制槍械法案，但最後還是功敗垂成。2022年，拜登已然當上總統，德州羅布小學再度發生21死慘案，但這次的共和黨人連作態都免了，類似德州的聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）就疾呼，防止校園槍擊就該讓校警配槍。

德州州長艾伯特召開小學槍擊案記者會時，遭到競選對手歐洛克（背對者）當面質疑。（美...
德州州長艾伯特召開小學槍擊案記者會時，遭到競選對手歐洛克（背對者）當面質疑。（美聯社）

另外，德州州長艾伯特也在事後強調，管制槍械的取得對於避免大規模槍殺案並無助益，芝加哥、洛杉磯、紐約就是明證。其他共和黨人也說，就算沒有槍，真想殺人的人還是能想到其他辦法，管制槍械只是政治宣傳。但是事實真的如此嗎？洛時指出，2005年時，加州與德州、佛州是難兄難弟，每10萬人死於槍殺的都在10人左右；但是加州之後對槍械取得的限制越來越嚴，現今的加州槍枝死亡人數已經減少10%，已是全美前十低，德州與佛州卻分別上升了28%與37%。

誠然，加州對槍械的嚴控，還是阻止不了橙縣長老教會的槍殺案，伊利諾州對槍械的嚴控，也無法減少芝加哥的槍殺案件。但是後見之明顯示，許多槍械的取得來源是鄰近管制較鬆的州，而不是加州或伊利諾州。洛時引述更多研究的發現強調，只要該州的槍械管制法令越鬆，槍械導致的死亡人數就會越高，嚴控槍械取得的州，往往也是槍擊死亡人數最低的地方。

加州州長紐森與其他議會要角在德州槍擊案後宣示，加州管制槍械取得的新法將加速進行，特別是允許校方釐清周遭是否有屠殺風險，或是允許民眾控告槍械製造商與經銷商，並搭配其他配套讓加州的槍殺人數繼續減少。不過洛時也指出一個殘酷的現實，儘管政壇高層呼籲嚴管槍械，但是基層選民往往更關心生計，因此最後還是會把票投給既定人選，而不會因為政客對槍械的立場而改投對手。

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