洛縣確診數 日增逾4202

公衛局局長費若 （Barbara Ferrer）說，雖然認識到許多檢測呈陽性的兒童患有輕度疾病，但全國趨勢顯示兒童的病例和住院率有所增加，並且對兒童即使輕度感染的長期影響也更加擔憂。（本報檔案照）

洛杉磯縣幼稚園至12年級( K-12)學校的新冠病毒( COVID-19)陽性病例持續上升，洛縣 公共衛生局呼籲，家庭和工作人員應採取安全預防措施防止傳播。洛縣25日因新冠導致4202例新的陽性病例，和六例新的死亡案例。

洛縣公衛局指出，國殤日假期期間病例和疫情 仍然很高，並會有許多聚會機會，因此鼓勵教職員工、學生及其家人採取安全措施，以防止返回學校時傳播新冠病毒。

洛縣境內的學生和教職員工的病例數量在一個月內增加一倍多。截至5月15日那一周，洛縣學校共有5918例陽性病例，其中學生4723例，教職員工1195例。一個月前，也就是截至4月17日那一周，有2742例陽性病例，其中 2159例是學生，583例是教職員工。

目前紀錄發生在學校的疫情爆發案例仍然很高。在截至5月21日那一周，共爆發16次疫情。人數少的學校大規模爆發，與舞會、學校活動和表演以及實地考察有關，每次爆發的病例在學生和教職員工中為25-80例。

儘管社區傳播率仍然很高，但重要的是要採取額外保護措施，尤其是在為學年結束的活動聚集時，以盡可能保證安全。公衛局敦促每個人在室內佩戴合身的口罩，尤其是在任何室內學校或體育賽事中。參加大型慶祝學校活動的人應在參加前進行測試，如果新冠病毒呈陽性，請遠離他人。

由於疫苗 接種可以提供最好的預防疾病和住院保護，公衛局敦促父母確保他們和孩子了解最新的疫苗接種和加強疫苗。本週，公衛局安排了221家學校疫苗診所。這些站點為五至11歲兒童提供兒科劑量和加強劑，以及為年齡較大的兒童和成人提供疫苗和加強劑。上週，聯邦疾病防治中心（CDC）批准了五至11歲兒童的單次加強劑量，至少在完成初級系列的打針後五個月打。

公衛局局長費若 （Barbara Ferrer）說，雖然認識到許多檢測呈陽性的兒童患有輕度疾病，但全國趨勢顯示兒童的病例和住院率有所增加，並且對兒童即使輕度感染的長期影響也更加擔憂。她鼓勵家長、學生、教師和工作人員在這個迄今為止傳染性最強的病毒高傳播時期，在室內戴口罩，並在符合條件的情況下接種疫苗和加強免疫。

對那些在接觸已知病例後沒有症狀並返回學校的人，需要在最後一次接觸日起的十天內都戴上口罩，並在第三天到第五天之間進行測試。如果大家都能盡最大努力保護彼此，以及那些更容易遭受重病或死亡的人，就可以安全地慶祝學年結束並享受夏天的開始。

有關信息，可訪問 VaccinateLACounty.com ，並訪問如何接種疫苗網頁，或在每周七天的上午8點至晚上8點30分之間撥打新冠病毒信息熱線 (833) 540-0473。