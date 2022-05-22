核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 縣華人社區核桃 市（Walnut）21日凌晨發生入室搶劫案，屋主和嫌犯發生了摶鬥和槍戰，結果是一名嫌犯被擊斃，另一嫌犯在逃。戶主是亞裔 但很可能也是華人，兩名嫌犯也是亞裔。洛杉磯縣警局（LASD）兇殺案調查科正在繼續追查此案。

據洛杉磯縣警局（LASD）新聞稿，事件發生在2022年5月21日（星期六）凌晨4點左右，在核桃市東Country Hollow Drive大道20000街區，打出一通正在發生入室盜竊的報案電話。當警察到達時，他們遇到了一名27歲的亞裔男性和一名26歲的亞裔女性，兩位居民都說，他們在家中時聽到了腳步聲。在追蹤腳步聲時，男主人與一名持手槍的男性嫌疑人對峙，在主人和入侵者之間發生了槍擊事件。

據警察介紹，男主人同嫌犯摶鬥時，從對方手中奪下了手槍，並且開槍致對方上半身中彈受傷倒地，而男主人則沒有受傷。當洛杉磯縣消防局（Los Angeles County Fire Department）到達後，在現場宣告嫌犯已經死亡。第二名嫌疑人逃離了該地點，目前還沒有找到。暫時沒有第二名嫌疑人的描述，也不知道他們在犯罪期間是否使用了車輛。但是，嫌疑人的手槍在現場找到了，目前沒有更多信息。

核桃市副市長伍立倫受訪說，當日一大早案發社區就已經封路。市議會接到的報告是受害家庭是亞裔，但在這個路段上，住戶是華人的可能性很大。因為本著「偵察不公開」的原則，警方沒有透露進一步細節。伍立倫進一步指出，4月和5月以來，城市治安不大好，犯罪有增加趨勢。市議會和警方都很重視，未來要進一步加強治安。

另據KTLA報導，當該屋主人聽到屋內有腳步聲後，就拿出了手槍循聲追蹤過去，後來同入室搶劫嫌犯遭遇，雙方開槍互射，結果，一名嫌犯中槍倒地，另一人逃逸。而主人則沒有受傷。洛杉磯縣消防局到達現場後，宣布中槍嫌犯死亡。

警方呼籲任何知道此案相關信息的人，聯繫洛杉磯縣警局兇殺案組，電話323-890-5500。如果選擇匿名提供信息，可以撥打800-222-TIPS (8477) 致電「犯罪阻止者」（Crime Stoppers），使用智能手機可在 Google play 或 Apple App Store 下載「P3 Tips」移動應用程序，或登入網站 http://lacrimestoppers.org