我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增7.9萬例較前一天略降 死亡增53例

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

記者丁曙-楊青／核桃市報導
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣華人社區核桃市（Walnut）21日凌晨發生入室搶劫案，屋主和嫌犯發生了摶鬥和槍戰，結果是一名嫌犯被擊斃，另一嫌犯在逃。戶主是亞裔但很可能也是華人，兩名嫌犯也是亞裔。洛杉磯縣警局（LASD）兇殺案調查科正在繼續追查此案。

據洛杉磯縣警局（LASD）新聞稿，事件發生在2022年5月21日（星期六）凌晨4點左右，在核桃市東Country Hollow Drive大道20000街區，打出一通正在發生入室盜竊的報案電話。當警察到達時，他們遇到了一名27歲的亞裔男性和一名26歲的亞裔女性，兩位居民都說，他們在家中時聽到了腳步聲。在追蹤腳步聲時，男主人與一名持手槍的男性嫌疑人對峙，在主人和入侵者之間發生了槍擊事件。

據警察介紹，男主人同嫌犯摶鬥時，從對方手中奪下了手槍，並且開槍致對方上半身中彈受傷倒地，而男主人則沒有受傷。當洛杉磯縣消防局（Los Angeles County Fire Department）到達後，在現場宣告嫌犯已經死亡。第二名嫌疑人逃離了該地點，目前還沒有找到。暫時沒有第二名嫌疑人的描述，也不知道他們在犯罪期間是否使用了車輛。但是，嫌疑人的手槍在現場找到了，目前沒有更多信息。

核桃市副市長伍立倫受訪說，當日一大早案發社區就已經封路。市議會接到的報告是受害家庭是亞裔，但在這個路段上，住戶是華人的可能性很大。因為本著「偵察不公開」的原則，警方沒有透露進一步細節。伍立倫進一步指出，4月和5月以來，城市治安不大好，犯罪有增加趨勢。市議會和警方都很重視，未來要進一步加強治安。

另據KTLA報導，當該屋主人聽到屋內有腳步聲後，就拿出了手槍循聲追蹤過去，後來同入室搶劫嫌犯遭遇，雙方開槍互射，結果，一名嫌犯中槍倒地，另一人逃逸。而主人則沒有受傷。洛杉磯縣消防局到達現場後，宣布中槍嫌犯死亡。

警方呼籲任何知道此案相關信息的人，聯繫洛杉磯縣警局兇殺案組，電話323-890-5500。如果選擇匿名提供信息，可以撥打800-222-TIPS (8477) 致電「犯罪阻止者」（Crime Stoppers），使用智能手機可在 Google play 或 Apple App Store 下載「P3 Tips」移動應用程序，或登入網站 http://lacrimestoppers.org

洛縣警局兇殺案科繼續調查核桃市入室盜竊及槍擊案。（LASD）
洛縣警局兇殺案科繼續調查核桃市入室盜竊及槍擊案。（LASD）
洛縣警局兇殺案組清晨到達核桃市入室搶劫及槍擊案現場。（KTLA）
洛縣警局兇殺案組清晨到達核桃市入室搶劫及槍擊案現場。（KTLA）

洛杉磯 亞裔 核桃

上一則

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

延伸閱讀

核桃市今晨入室盜竊案 屋主和嫌犯槍戰擊斃一嫌

核桃市今晨入室盜竊案 屋主和嫌犯槍戰擊斃一嫌
洛杉磯台美商會 挺台參與WHA、加入WHO

洛杉磯台美商會 挺台參與WHA、加入WHO
全新農夫市場 5/26在洛杉磯州立歷史公園開幕

全新農夫市場 5/26在洛杉磯州立歷史公園開幕
鑽石吧蒙面匪徒入室搶劫 華裔被刼3000元現鈔及名表

鑽石吧蒙面匪徒入室搶劫 華裔被刼3000元現鈔及名表
搶劫竊盜頻傳 引發河濱市居民恐慌

搶劫竊盜頻傳 引發河濱市居民恐慌
洛杉磯可避開新一波疫情 ? 公衛局長樂觀

洛杉磯可避開新一波疫情 ? 公衛局長樂觀

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

2022-05-16 15:16

超人氣

更多 >