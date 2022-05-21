我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

被搶手機定位在1公里處 警方不追查

記者邵敏／洛杉磯報導
王同學的手機2月20日在南加大附近的地鐵站被搶。（王同學提供）
王同學的手機2月20日在南加大附近的地鐵站被搶。（王同學提供）

南加大（USC）的一名留學生在前往學校的地鐵站口，手機被幾名非裔男子搶劫，因為設有定位，被搶手機就在一公里外的建築樓裡停留多時，但辦案警察卻沒有前往追踪調查。這名留學生表示，「太讓人失望了，我覺得洛杉磯的警察很不負責任。」

王同學是南加大的一名研究生，今年2月20日（星期天）乘坐地鐵去學校，當天下午1時左右，就在他從地鐵車廂出來的那一刻，右後方突然出現一名年輕的非裔男子，「他盯著我手裡的的手機，一瞬間就撲上來搶，我當時跟他拉扯了起來。」

據王同學的敘述，案發時地鐵站台上幾乎沒有什麼人，「我緊拽著手機不肯放手，選擇重新退回到車廂上，對方緊貼著我也進了車廂，兩人一直在拉扯手機，但我始終無法擺脫他，後來又不得不回到站台上。」就在這時，站台上出現另外兩名非裔男子，王同學回憶說， 「這兩人裝作路人，勸我放手，還說對方可能會傷害我。我判斷他們就是同夥，但我一人敵不過三人，最後不得不放棄手機。」

非裔男子得手後迅速逃離現場，另外兩人也跟著往同一個方向離開。王同學描述三人的體貌特徵，「他們大概都是1米7的身高，體型較瘦，年齡在20歲左右，穿深色的衣服褲子。」

案發後，被害人第一時間報警，五、六輛警車一刻鐘後抵達現場，王同學當時的反應是，來了這麼多警察，感覺對案件比較重視，但他沒有想到，警方只是做了簡單的筆錄，隨後告訴他，「我們每周都會處理同樣的案子，你的手機肯定是要不回來了。 」

因為被搶的手機設有定位，案發後幾個小時一直在一公里外的一幢樓裡停留。王同學將手機位置顯示給警方看，但得到的回應讓他非常失望，「警察說這個位置已在學校安全區之外，他們沒有權限進去搜查，也建議我不要自己去，因為那裡很亂，十分危險。」對於警方處理案件的態度，王同學表示不理解，「手機有明確的定位，離我們這麼近，警方卻不採取任何行動，我當時就覺得美國警察不負責任。而且地鐵站附近有監控，警察當時也沒有調取。」

王同學被搶的手機是幾個月前剛買的最新款蘋果手機，發生這樣的事情讓他十分生氣，但同時他也反省自己的大意，「USC學校周邊，包括案發的這個地鐵站，一直都不安全，平時同學都是結伴坐地鐵，我膽子比較大，不是很在意，現在發生這樣的事情，為時已晚。」

就在王同學手機被搶的兩個月後，今年4月，另有一名華人留學生的手機也在學校附近被搶。王同學說，「每次發生這樣的事情，學校都會通報。後來的這起案件更嚇人，據說劫匪還拿著武器很危險。」

案發後王同學第一時間報警，警方做了筆錄但沒有進一步追查。（王同學提供）
案發後王同學第一時間報警，警方做了筆錄但沒有進一步追查。（王同學提供）

手機 地鐵站 警察

上一則

2嫌便利店開槍交火宛如電影 嚇壞顧客

下一則

南加大留學生在美被搶手機 竟在深圳二手機市場出現

延伸閱讀

留學生被搶手機比主人先回國 落腳深圳二手市場

留學生被搶手機比主人先回國 落腳深圳二手市場
華人留學生手機被搶 定位一公里警察竟不追查

華人留學生手機被搶 定位一公里警察竟不追查
疫情雖反彈 紐約MTA客流量創疫後新高

疫情雖反彈 紐約MTA客流量創疫後新高
推倒地鐵乘務員 4男搶走車廂鑰匙

推倒地鐵乘務員 4男搶走車廂鑰匙
北京逾100地鐵站關閉 大學現疫情師生轉運到隔離點

北京逾100地鐵站關閉 大學現疫情師生轉運到隔離點
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

2022-05-16 15:16

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認