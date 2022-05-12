華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

新冠病毒對美國人的威脅正逐漸減退，但疫情 給各行各業帶來的負面影響卻日益凸顯。由於原材料短缺、市場供應鏈切斷、工作移民大量減少等多種原因，很多行業都遭遇前所未有的危機，其中包括裝修業。南加華人 表示，家中裝修房子幾個月都找不到工人，翻新屋頂的人工費一天竟高達5500元。

洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）居民陳先生，今年年初準備翻新車庫屋頂，他沒有想到，整整三、四個月都找不到工人願意開工，「不瞞你說，我真是找人找到要哭，多方打聽請人，但裝修工人都說很忙，根本就沒有時間接我的單子。」

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一直等到4月上旬，陳先生看到鄰居有一戶人家正在裝修，他趕緊跑去和現場的裝修工人商量，問對方能不能幫他的屋頂翻新，「我主要是想給屋頂裝上防水裝置，當時對方開價1萬3500元，我還價到1萬2500元，但他當時就沒有同意。」過了兩天，陳先生與家人商量，決定接受1萬3500元的屋頂裝修費用，但沒想到裝修工人已經不再回應他，「我們太慘了，出錢都找不到工人做，晚了兩天答應他們的報價，就不再理我們，你說這都是什麼世道，以前絕對不會發生這樣的事。」

最後陳先生不得不考慮用最簡易的方法改裝車庫屋頂，他找到一名西裔人士，帶著三名裝修工人，同意幫他做一天的工，「他們總共四個人，只做了一天八個小時，我一共付了5500元，太貴了，但也沒辦法，總比找不到人做好。」陳先生還指出，他們家現在找人修剪草坪也沒有人願意做，「我覺得主因就是現在市場上人工太少，這幾年工作移民人數銳減，導致現在的局面。」

聖蓋博 地區一家裝修公司負責人吳先生，坦言自從新冠疫情開始後，裝修單子就忙得接不過來，「我現在只接老客人，新客人的單子都不接，因為生意太忙了，如果接的太多，很難找到工人開工，完成不了就更麻煩。」吳先生提到，按照他了解的市場，目前民眾裝修房子一般需等待至少兩個月。

吳先生認為，這兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙，人們通常購置新房後，都喜歡按照自己的風格重新裝修。此外，建築材料短缺也嚴重延遲交工時間。吳先生帶領的團隊目前正在裝修聖蓋博的一幢房子，「整幢房子基本都建好了，獨缺一扇大門，我們已經等了三個月，門還是沒有到貨，商家說要繼續等，6月才可能有貨。」

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材料短缺直接影響價格，吳先生表示，這兩年裝修木材最高時漲到疫情前的三倍，水電相關材料也至少漲一倍。「市場上供需不平衡，價格自然會上漲，想要的東西買不到，所以沒有選擇，哪怕再貴也要買。」同時人工成本也平均漲了兩成，因此對於客戶來說，裝修的整體價格都在明顯上漲。

對於陳先生翻新房頂一天的人工費花了5500元，吳先生表示，裝修屋頂相對比較危險，人工費用中包含人身保險費，因此價格就會特別高。

另有華人反映，疫情期間找人裝修家中廁所，等了三、四個月才有人上門。這位華人指出，「疫情嚴重期間很多人居家，在家沒事做就想裝修房子，因此需求量大幅上升，而人工卻在減少，現在願意做手工行業的人是越來越少，年輕一代都不願靠此謀生。」