君子「近」庖廚 16位好男人大顯身手

君子「近」庖廚-新好男人烹飪大賽。（記者李雪／攝影）

南加 州中國大專院校聯合校友會8日舉辦第35屆母親節 慶祝大會，並舉辦君子「近」庖廚-新好男人烹飪大賽，以及兒童卡片設計比賽，烹飪大賽鼓勵社區男士走進廚房，藉此表達對母親及妻子的關愛。

君子「近」庖廚-新好男人烹飪大賽，當天有16名選手參賽，分為大專菁英組、社團領袖組和社團菁英組，但評獎時是一起評選。

聯合校友會君子「近」庖廚-新好男人烹飪大賽頒獎。（記者李雪／攝影）

當天比賽冠軍是大專菁英組許氏人參集團總經理林維章，作品是新鮮參豆腐燻鮭魚三層塔，獲得評委一致好評。亞軍是社團菁英組倪遠駿烹製的炸蝦，製作時就飄香四溢。季軍也是來自社團菁英組的彭南林，帶來他的家鄉雲南少數民族的一道青椒萵筍炒肉片，他還特別帶來一朵花，在做菜時插在爐灶前，並且用一個房子形狀的盤子盛裝，表示家的含義。

平日活躍在社區的男士們，紛紛下廚展示廚藝。（記者李雪／攝影）

此外，還有最佳創意獎頒給南加淡江大學校友會長吳典龍製作的「竹報平安」，最佳刀工獎給予福全健保負責人高文龍製作的「福全養生拼盤」，最佳口味頒給了校友會副會長辛志超烹製的清蒸魚片豆腐。

其他選手也各自大展身手，前州參議員夏樂柏（Bob Huff）下廚做了一道龍鬚菜，夫人何美湄陪在一旁觀賞。成品看起來很不錯，夏樂柏表示母親節選擇這道菜，是據傳龍鬚菜對女性身體有益。

平日活躍在社區的男士們，紛紛下廚展示廚藝。（記者李雪／攝影）

聖蓋博市議員吳程遠則做了一道十分家常的蕃茄炒蛋，他表示這道菜有童年記憶裡母親做的味道。長大後他在維也納留學，學生生活比較節儉，蕃茄炒蛋是一道營養均衡又實惠的菜，常常做來吃。等到如今成家，女兒也很愛吃他做的蕃茄炒蛋。

當天不少活躍在社區的男士們，也紛紛展示廚藝。越柬寮華人團體代表羅明，帶來具有南洋特色的越南滷蝦；中華會館主席鄺松齡做了愛心媽媽百花豆腐；台灣會館董事長陳柏宇則做了一道美味燙菠菜；中國工程師學會南加分會王竹青製作了蔥牛肉；大專院校聯合校友會前副會長烏榮復，做了金牛鑲蘑茹扒白玉；淡江大學的葉盛沖製作甜豆蝦仁；南加州 大同大學校友會前會長許嗣堯製作了鱒魚；毛子行製作泰式辣牛肉。

當天還舉辦了兒童繪製母親節卡片比賽。（記者李雪／攝影）

當天烹飪大賽評委包括世界日報社長于趾琴、加州財務長馬世雲、美食專家林慧懿、李錦記名廚楊利華，以及多家華語媒體負責人等。馬世雲表示，從小母親重視她的藝術教育，包括學鋼琴以及烹飪，所以聽說邀請她當評審便欣然前來。楊利華則在比賽後親自下廚烹制一道魚香肉絲，並分享廚藝心得。

當天還有兒童繪製母親節卡片比賽，多名小朋友獲獎。低年級組有冠軍Dory Goh，亞軍Ellie Chen、王俞尊，季軍Hannah Tao；中年級組有冠軍候達妤，亞軍陳柏翰，季軍Khloe Ko；高年級組冠軍從缺，亞軍Kailin Ko，季軍林卓欣。