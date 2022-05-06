紙張缺貨 經營幾十年華人印刷廠恐關門

紙張多月訂不到貨，經營幾十年的華人印刷廠面臨關閉。（Unsplash.com）

南加洛杉磯 縣的一些印刷廠最近面臨關門的風險，業者無奈地表示，紙張、油墨、碳粉等價格大幅上漲，更讓他們頭痛的是，幾個月來根本就訂不到這些高價的必需品，不少經營多年的印刷廠，如今都遭遇斷貨危機。

面對尷尬的境地，印刷廠業主吳先生感慨道：「經營二十多年來，我們從來沒有想過有一天紙張也會缺貨，不同厚度的紙現在都嚴重短缺，包括最基本的白色紙張，這樣的情況從來沒有出現過。」

對於吳先生這家老印刷廠來說，紙張的嚴重短缺從今年3月開始，「我們到處找紙，比如卡片、信封、活動宣傳需要的各種紙張，但是供應商告訴我們，現在無論什麼牌子、什麼類型的紙張都沒有。」

除了紙張之外，印刷廠需要的油墨、碳粉等基本耗材也全面缺貨。吳先生從3月初開始訂購碳粉，至今已經兩個月，但原材料廠家還是沒有出貨，「沒有碳粉，沒有紙張，根本就不能打印，我們接的生意也都無法完成，現在就是有生意也不敢接。」

此前，吳先生需要的的碳粉跟隨機器配套購買，無需額外花費，隨著市場出現短缺，他不得不高價購買，「價格很貴，我買兩盒黑色的碳粉，就花了300元，也就是說以前的碳粉成本是零，現在變成300，那我不得不想辦法把成本加在客戶身上，但是提高價格對客戶來說也很難承擔。」

貨源短缺現像日益嚴重，如今就連高價也已買不到碳粉，吳先生表示，像他們印刷廠現在面臨的情況，在南加地區非常普遍，「我聽說有些同行從今年1月開始就訂不到碳粉、紙張，一些有前瞻性的早在去年開始囤貨，但也維持不了很長時間。對於規模不大的印刷廠來說，囤貨需要大量資金投入，因為業務類型不同，紙張大小、厚度、種類也不一樣，如果囤太多，用不了就會虧損。」

在過去兩年的疫情 期間，吳先生的印刷廠一直沒有停業，雖然生意驟減，但因為需要向銀行、醫院等重要的民生部門供應相關印刷產品，勉強維持經營。他沒有想到，反而在後疫情時代，這家陪伴多年的老廠因缺貨將面臨關門的風險。

吳先生說，疫情全面開放後，人們逐漸恢復正常的生活、工作，特別最近幾個月，面對面的線下活動增加，印刷廠的宣傳海報、節目單等生意也在大幅上升。但因為疫情期間，生產原材料的工廠長時間停工，造成產量減少，如今面臨市場突然出現的極大需求，這些工廠來不及恢復產能，存貨用完了，就造成目前嚴重缺貨的局面。

此外，除了產量跟不上之外，全球的產業鏈都出現一系列問題。吳先生舉例說：「比如一些碳粉的塑膠盒產自中國，可是中國這幾個月因為疫情沒有開工，配套的生產就無法跟上，沒有配套的盒子，碳粉也無法出廠。」

紙張、碳粉等材料已經用盡，預定的貨源依舊遙遙無期，吳先生如今一籌莫展，他說現在只能等待，而在這個等待的過程中，如果熬不下去就關門大吉，「實現市場的供需平衡需要一個過程，三個月、六個月，或者一年，在等待的過程中，很可能我們熬不下去就關門大吉了，現實很殘酷，就是誰能倖存誰會先死。」