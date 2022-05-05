辦公室內訌越演越烈 洛縣檢察長賈斯康陷泥淖

洛縣檢察長賈斯康引發的內鬨越演越烈。（洛杉磯縣檢察長網站）

洛杉磯縣檢察長賈斯康引發的辦公室內訌越演越烈，匿名檢察官 甚至向洛杉磯時報形容，現在的洛縣 檢察署已經跟無間地獄一樣，大家都在彼此猜忌，不但發揮不了伸張法律的本職，連檢察官自己都快瘋了。

禍根在賈斯康一上任就已自己種下，他的多項激進決策，未與第一線檢察官徹底溝通就逕自發布，還要求基層貫徹到底，不然就要嚴懲。不滿的檢察官開始散布錯誤訊息，甚至積極參與罷免 ，甚至當庭要求被告辯護律師參加連署。最後，遭到降調處份的多名檢察官，乾脆自己提告，指控賈斯康公報私仇。

檢察署內部人士在向洛時表達意見時，為求自保都要求匿名，但他們說，檢察署內部一團混亂，根本已經癱瘓，還要靠法院解決內部糾紛，真是情何以堪。洛縣檢察署有1000多位檢察官，是全美最大的縣級檢察機構。

儘管賈斯康一律以「誤解」為自己辯護，認為都是基層不瞭解他的真義，但是正如參與罷免的資深檢察官哈塔米（Jonathan Hatami）所說，賈斯康天天都在和部下角力，每一天都是一場新戰役。

其中一個案例是，當已經定罪的性侵犯Scott Breckenridge認為，73年刑期太長，要求重判時，原本應該反對的檢察官卻默不吭聲，因為他認定他的老闆賈斯康不會同意刑期超過15年。檢察官協會副會長希達爾（Eric Siddall）說，這就是賈斯康帶來的混亂局面，底下人都在揣摩上意，根本不知道自己什麼該做、什麼不該做。

更糟的是，為了規避賈斯康的掌控，檢察官乾脆開始藏案子，資深檢察官塞巴羅斯（Richard Ceballos）就說，他的同僚故意隱藏部分事證，以免賈斯康與他的「圈內黨羽」（inner circle）太早知道詳細案情內容。塞巴羅斯直言，賈斯康根本不知道底下人在偷偷摸摸幹甚麼，一幫檢察官只讓高層知道，他們想讓高層知道的訊息（...telling them on a need-to-know basis）。

不過，賈斯康本人倒是泰然自若，宣稱隱瞞案情的狀況已經好很多了。但是，不滿的情緒一直積累，最後終有爆發的一天，其例之一就是賈斯康上任後，已有120名檢察官離職，加上新冠疫情，現在每個檢察官的工作量都是疫前的三至四倍。當然，賈斯康依然宣稱，這些缺都已經補滿了。

既然實際情況不如賈斯康所稱，最激烈的衝突就會出現：檢察官狀告檢察長。包括康普頓法庭的主管Richard Doyle，遭到降職的督導Jodi Link與其他七名同僚，以及四名高階檢察官Peter Cagney、Richard Todd Hicks、Mindy Paige與Karen Thorp，陸陸續續都對賈斯康提告，內部事務得靠司法解決，對檢察官體系來說無疑是最大的反諷。