失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌

疫情、失業、物價飛漲，撿瓶子變賣補貼家人的人愈來愈多。（記者楊青／攝影）

一場史無前例的新冠疫情 ，讓不少人失去工作，日常陷入困頓，百物暴漲，入不敷出，生活更是雪上加霜。洛杉磯縣阿罕布拉 市年過六旬的徐太太，疫情後靠撿可樂瓶補貼家用。她說，現在的困境不僅是生活窘迫，還被一家華資超市 拒於門外，「連自己的同胞都沒有同情心」，讓她感到心痛和無奈。

徐太太從上海來美十年，這些年斷斷續續從事護工工作，疫情橫掃洛杉磯前，她的工作是陪伴和照顧一位96歲高齡老人。但疫情之後，老人的家人擔心外來疫情感染，停掉了請人，徐太太因此失去了每月3000元的工作。

「我和先生每月大約要支付700元的房租」，徐太太說，他們老兩口和兒子兒媳同租阿罕布拉市的一套公寓，每月租金1450元，疫情前兒子可以一人打兩份工作，房租不成問題，疫情後只剩下一份工作，一人撐不起一個家。而疫情前先生給老人開車，疫情後也失去工作，沒了固定收入。所以同樣因年紀較大難再找工作失業在家的徐太太，自告奮勇，從前年3月開始，到住家附近的社區和商業區撿水瓶和可樂瓶變賣，「一般每天可以有七、八元收入，好的時候十多塊」。

在聖蓋博谷的華資超市，是徐太太最喜歡去的地方，因為附近進進出出的人多車多，撿水瓶和可樂瓶的機會也多，而且附近就有廢品回收站，撿到的瓶子可以就近回收，而撿瓶的時間長了，也認識了不少人，一些人會在買菜時順便將自己在家中積攢的空瓶子帶給她，收入也因此增加不少。

不過徐太太表示，最近她到附近的華資超市上厠所和購物時，「我要上厠所，超市的保安就跟著我；我說我要買東西，保安也跟著我」。徐太太表示，因為沒錢，很多時候她穿的都是別人給的衣服，「也許是我穿得不體面，超市歧視我」。她說，有次超市的保安看到她要進店，揮手讓她「go go go」，拒絕讓她進入。

徐太太表示，她也不想撿破爛，都是生活所迫，而且現在物價這麽高，她和先生每個月拿到的政府補貼只有150多元，實在是難以維生，「我不偷不搶靠自己，人家自願給我，我有什麽錯？」

徐太太表示，事實上她撿瓶子變賣至今前後也有一兩年多，其間還是遇到很多好心人，不少人看她可憐，特別將在家中積攢的空瓶子帶給她，一些人也給她帶吃的來，一些商家有時也會給她一些食物和飲水，一些華人在知道她是華人時，特別要幫助她。

她說，不久前她在一家商家附近撿瓶子時，一位洋人主動給她買了一雙鞋子，因為合脚，前後換了三次，令她非常感動。