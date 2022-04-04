累積6億元退款 加州回收瓶罐押金將加倍發給

加州正計劃將罐頭、塑膠瓶、飲料罐回收退款費用加倍發給。（NBC）

加州 飲料瓶、塑膠瓶或罐頭回收獲得的退款，如今有望翻倍。美聯社報導，加州目前有6億元無人認領的回收罐頭與瓶子押瓶費（deposits），州長紐森 （Gavin Newsom）計畫用加倍方式還給消費者。

為了讓加州近4000萬居民進行更多回收利用，並將押瓶費返還給他們，紐森上周公布，將12盎司（355毫升）瓶裝或罐裝的退款，暫時翻倍至十分錢。超過24盎司（709毫升）容器退款，從十分錢翻倍至20分。

目前此計畫進行時間尚未確定，但政府預計花費1億元。若得到立法機關批准，將在7月1日開始的下個財年某個時間生效。

此舉將使加州成為全美回收退款計畫最高的州之一。加州資源回收與再生局（California Department of Resources Recycling and Recovery）局長瓦格納（Rachel Machi Wagoner）表示，此舉也幫助加州再次成為35年前開始進行回收退款計畫的領頭羊。

當加州人購買普通大小的汽水，會收取五分押瓶費，若將容器回收，則將退還此筆費用。根據紐森計畫，押瓶費保持不變，但退款金將翻倍，目標是將飲料容器回收率從70%提高到至少80%。

目前俄勒岡和密西根州，已提供十分錢退款。倡導團體稱，每個玻璃瓶、塑膠瓶和鋁罐退款金額，足以讓消費者回收十分之九的容器。

經常批評回收計畫的倡議組織，消費者監督機構（Consumer Watchdog）總裁考特（Jamie Court）稱此舉是「非常積極的一步」。

目前全美50州，只有十州有押瓶費計畫，但許多州目前對此有些異議，因這可能造成不同州押瓶費標籤不同，部分經銷商希望避免此情況。

加州管理行動委員會董事桑柏恩（Heidi Sanborn）認為，一旦翻倍的退款計畫結束，回收是否依舊增長還不確定，她希望加州永久提高回收退款金。

紐森的計畫還試圖緩解幾年前開始的瓶頸。這幾年來，許多社區關閉回收中心，不少零售店也拒絕按要求回收。

紐森政府提議撥款1億元，在高中、大學和零售商處增加約2000台自動回收機，將容器倒入機器後，獲得自動退款。

另外5500萬元則於加州資助的農村地區，和其他並無回收選擇的社區興建流動回收處。

加州許多可回收物都運往中國，中國在2017年提高接受受污染材料（包括塑料）標準。柏克萊加大 環境科學教授歐尼爾（Kate O'Neill）稱此舉「徹底打擊全國回收行業。」他說，隨著國內回收設施增加，美國市場正復甦，但仍存在供需匹配的問題。

瓦格納說，官員曾預計疫情期間飲料消費下降，然而加州相關瓶裝銷售額三年內增加25%，上個財年達270億，這意味著流入該州回收基金的存款數量創下歷史新高。

與此同時，2021年加州回收可退款容器數量，創下超過188億元歷史新高，儘管加州試圖提高回收率，然立法機關在嘗試改善加州回收系統中一直掙扎。

民主黨籍加州參議員韋科夫斯基（Bob Wieckowski）表示，去年嘗試一項法案，類似於政府現在建議。今年則擬議將讓生產商承擔更多回收容器的責任。