華女求職遭騙個資險破大財 以設分公司為餌已多人受騙

有人以設公司為名盜用個資，須留意；而個人平日外出消費，也要避免個資被盜或被騙取。（記者啟鉻／攝影）

新冠疫情 發生後，大多數行業面臨經營窘境，而騙取個資 情況也屢見不鮮。由於利用個資可以申請到政府紓困福利，導致一些人成為個資騙案受害者。華裔吳女士就是在疫情中求職，被騙個資，希望讀者能吸取教訓，謹防個資洩漏，避免財務、信用受損。

吳女士說，事情發生在2021年3月，她經友人介紹，遇到一位自稱在某會計事務所工作的女助理杰茜。她說，當時自己因沒有工作，也急於求職。杰茜說正巧大陸有家公司要在洛杉磯設立美國公司。按照規定，若設立美國公司必須有一名洛杉磯本地居民，作為公司負責人，以公司負責人名義在銀行開戶，並辦理一些公司設立必要手續。杰茜希望吳女士成為這家海外公司負責人，並承諾起初薪水少給一些，公司正式成立後，薪水多少再議。

吳女士信以為真，就同意了。提供給杰茜自己社安號等個人資訊，以方便公司在銀行開帳戶。吳女士說，開帳戶時，杰茜還自掏腰包先存入帳戶100元。因為自己很快就會有新工作，吳女士還高高興興與杰茜一起辦理公司設立業務，都一一完成。希望很快公司開業上班。

吳女士說，新公司成立手續完成後，先前杰茜說先支付一些薪水的事情始終沒有音訊。於是吳女士詢問杰茜，得到回答都是，因為疫情，公司網站還沒有設計好，一切還在按照程序安排中，還讓吳女士再等一等，並再次保證一定會支付薪水。

又過了大約半年時間，吳女士意外收到華資銀行電話，對方工作人員說，吳女士先前在銀行開的商業帳戶，沒有資金注入，還拖欠多個月服務費，要孫女士盡快注入資金，並補交幾個月的服務費。

吳女士不解，就再詢問杰茜，說銀行來電催促公司帳戶需要盡快注入資金。可是杰茜一直沒有行動。又過了一段時間銀行再次來電催促。於是吳女士再次致電杰茜，卻始終無法聯絡到對方，吳女士說杰茜似乎從人間蒸發一樣。而杰茜先前所說支付吳女士薪水一事，也一直沒有兌現。

吳女士在此期間還收到信用卡 公司一封信，信中說，吳女士申請了American Express的一張信用卡，因信用背景問題被拒絕。吳女士覺得奇怪，說自己從來沒有申請過什麼信用卡。

吳女士知道受騙了，到銀行補交帳戶欠費，並將帳戶關掉。她的個資還在杰茜手中，擔心對方會再做出其它事情，或許對自己信用損害更大，無法彌補。

吳女士找到一位律師友人，將自己被騙個資情況詳細告知。友人提醒，不慎提供個人資訊給他人很危險，疫情發生後，時常有人利用各種機會騙取他人個資，設立假公司去騙取申請政府在疫情中撥發給中小企業紓困金，華人社區已經出現多名受害者。

友人還幫助吳女士調查了所謂設立美國公司的大陸公司，暸解到這家大陸公司早在2018年就開始在美國設立公司了，且設立的美國公司還有多家，負責人不僅有吳女士名字，其它新公司負責人還有其他人的名字。也就是說杰茜實施的個資騙案中，有多名受害者。