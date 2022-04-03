我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

華女求職遭騙個資險破大財 以設分公司為餌已多人受騙

記者啟鉻／洛杉磯報導
有人以設公司為名盜用個資，須留意；而個人平日外出消費，也要避免個資被盜或被騙取。（記者啟鉻／攝影）
有人以設公司為名盜用個資，須留意；而個人平日外出消費，也要避免個資被盜或被騙取。（記者啟鉻／攝影）

新冠疫情發生後，大多數行業面臨經營窘境，而騙取個資情況也屢見不鮮。由於利用個資可以申請到政府紓困福利，導致一些人成為個資騙案受害者。華裔吳女士就是在疫情中求職，被騙個資，希望讀者能吸取教訓，謹防個資洩漏，避免財務、信用受損。

吳女士說，事情發生在2021年3月，她經友人介紹，遇到一位自稱在某會計事務所工作的女助理杰茜。她說，當時自己因沒有工作，也急於求職。杰茜說正巧大陸有家公司要在洛杉磯設立美國公司。按照規定，若設立美國公司必須有一名洛杉磯本地居民，作為公司負責人，以公司負責人名義在銀行開戶，並辦理一些公司設立必要手續。杰茜希望吳女士成為這家海外公司負責人，並承諾起初薪水少給一些，公司正式成立後，薪水多少再議。

吳女士信以為真，就同意了。提供給杰茜自己社安號等個人資訊，以方便公司在銀行開帳戶。吳女士說，開帳戶時，杰茜還自掏腰包先存入帳戶100元。因為自己很快就會有新工作，吳女士還高高興興與杰茜一起辦理公司設立業務，都一一完成。希望很快公司開業上班。

吳女士說，新公司成立手續完成後，先前杰茜說先支付一些薪水的事情始終沒有音訊。於是吳女士詢問杰茜，得到回答都是，因為疫情，公司網站還沒有設計好，一切還在按照程序安排中，還讓吳女士再等一等，並再次保證一定會支付薪水。

又過了大約半年時間，吳女士意外收到華資銀行電話，對方工作人員說，吳女士先前在銀行開的商業帳戶，沒有資金注入，還拖欠多個月服務費，要孫女士盡快注入資金，並補交幾個月的服務費。

吳女士不解，就再詢問杰茜，說銀行來電催促公司帳戶需要盡快注入資金。可是杰茜一直沒有行動。又過了一段時間銀行再次來電催促。於是吳女士再次致電杰茜，卻始終無法聯絡到對方，吳女士說杰茜似乎從人間蒸發一樣。而杰茜先前所說支付吳女士薪水一事，也一直沒有兌現。

吳女士在此期間還收到信用卡公司一封信，信中說，吳女士申請了American Express的一張信用卡，因信用背景問題被拒絕。吳女士覺得奇怪，說自己從來沒有申請過什麼信用卡。

吳女士知道受騙了，到銀行補交帳戶欠費，並將帳戶關掉。她的個資還在杰茜手中，擔心對方會再做出其它事情，或許對自己信用損害更大，無法彌補。

吳女士找到一位律師友人，將自己被騙個資情況詳細告知。友人提醒，不慎提供個人資訊給他人很危險，疫情發生後，時常有人利用各種機會騙取他人個資，設立假公司去騙取申請政府在疫情中撥發給中小企業紓困金，華人社區已經出現多名受害者。

友人還幫助吳女士調查了所謂設立美國公司的大陸公司，暸解到這家大陸公司早在2018年就開始在美國設立公司了，且設立的美國公司還有多家，負責人不僅有吳女士名字，其它新公司負責人還有其他人的名字。也就是說杰茜實施的個資騙案中，有多名受害者。

個資 疫情 信用卡

上一則

防個資被盜 律師：社安、信用卡號 勿同時給他人

延伸閱讀

保護個資：不露社安卡信用卡不貪財貪色

保護個資：不露社安卡信用卡不貪財貪色
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
信用卡的故事

信用卡的故事
傳蘋果、臉書也被騙倒 駭客假冒執法官員取得用戶個資

傳蘋果、臉書也被騙倒 駭客假冒執法官員取得用戶個資
南灣郵政車被偷 郵政總局憂民眾個資外洩

南灣郵政車被偷 郵政總局憂民眾個資外洩
高科技車輛電子功能多 賣車前切記清除連線功能

高科技車輛電子功能多 賣車前切記清除連線功能

熱門新聞

當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18
灣區渣男事件讓許多民眾紛紛修改生前信託和遺囑。（upslash圖）

灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

2022-03-28 02:20
八方雲集點餐區域。（記者秦祖意╱攝影）

「八方雲集」南加第一家店生意火爆　來美開店水到渠成　

2022-03-28 17:00
一輛汽車失控撞進聖蓋博市的「越南餐室」。（SGPD臉書）

老婦油門當剎車 開車衝破餐廳 無辜餐廳3年被撞2次

2022-04-01 02:20

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化