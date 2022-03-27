遭通緝搶匪 左手持槍洗劫小超市

搶劫犯戴著黑色面罩左手持槍脅迫店員交錢。（Culver City PD）

一名左手持槍的男性嫌疑人，24日（周四）晚打刧了位於南加州 卡佛市（Culver City）的一間小超市（Mini Mart），脅迫店員打開收銀機並將紙鈔和硬幣搜刮一空，金額大約500元。嫌疑人的特徵是左手持槍。

影音來源：Culver City警局

據卡佛市警局（Culver City Police Department）新聞稿說， 位於 4273 Overland Ave. 的一間小超市，在周四晚上 7時55分左右被一名武裝嫌疑人打劫。嫌疑人左手持槍指著收銀台，店員無奈只好打開收銀機，嫌犯把錢搶劫一空，然後跑向布拉多克大道（Braddock Drive）。

從警方提供的監控錄像畫面可以看到，嫌犯左手持槍直接闖入櫃台後面，脅迫現場唯一的男店員打開收銀機。嫌犯先將抽屜內的紙幣大把抓出來塞進自己的褲袋內，然後順手從櫃台下扯出一隻咖啡色塑膠袋，再將抽屜內的硬幣悉數倒入袋內，然後拎著袋子迅速逃離現場。

嫌疑人被描述為一名年齡在20-25歲之間的拉丁裔男子，他戴著一頂側面繡有「Diablos（暗黑破壞神）」的華盛頓國民隊帽子，穿著灰色長袖襯衫、深色褲子、黑白耐克鞋、手套和黑色面罩。

警方稱，警員趕到現場與受害人會面，他說自己在小超市擔任收銀員，嫌疑人走進收銀台，用手槍指著他。然後，嫌犯打開收銀機，取出了所有的錢放入口袋內，然後跑向布拉多克大道就消失了。

警方認為，該名嫌疑人應同南加 州地區數起類似的搶劫案有關。警方徵集破案線索，任何人若了解該起搶案的相關信息，請致電 310-253-6316， 聯繫卡弗市警察 局公共信息官 Eddie Baskaron巡佐。