外出勿炫富 華人怪罪47號提案

洛市警方呼籲民眾外出勿配戴名表貴重首飾駕駛名車，避免被搶。（警方提供）

南加洛杉磯市警局近日鑑於暴力搶案頻發，呼籲民眾勿要配戴名表、貴重首飾以及駕名車，避免成為歹徒目標，也是多年來警方罕有的說法。社區華裔人士認為，加州47號提案、疫情 、通貨膨脹及警力不足等諸多因素，導致暴力搶案猖獗。華人 要有自我安全保護意識，行事低調一些。

台籍人士羅再陵在洛杉磯市中心開設便利連鎖店，對各類偷竊、搶劫案件增多深有感觸。他說，疫情發生以來治安更加惡化，原因與經濟有關，不少人在疫情中失去工作，收入減少，通貨膨脹，生活壓力加大，部分人就動歪念頭，上街頭偷竊搶劫，有的甚至去住家闖空門。從超市業者來看，小偷小摸的案件每天都發生。為了避免偷竊，部分商家安裝視頻監控，但還是有不少業者沒有安裝。

羅再陵說，他的超市有24小時警衛，即使這樣仍有偷竊發生。他採取辦法是，一旦發現及時制止，並將偷竊者監控視頻截圖存入手機，下次不許進入。羅再陵認為，搶劫案件增加與立法有關，47號提案將偷竊價值950元以下物品列為輕罪，助長犯罪猖獗。

資深義警莊佩源的家中也曾遭歹徒闖空門，損失萬元財物。他表示，現在案件頻發。多年前他就呼籲華人要低調，不要成為歹徒目標。警方呼籲市民不要配戴名表貴重首飾及駕駛名車外出，他說，自己雖然有名車，但外出辦事也很少駕駛，因為搶案頻發，連他都會擔心。好在他從事義警多年，有豐富應對經驗。一旦遇到歹徒知道如何應付。從事14年義警陳祥寧也表示，無論是在街上或居家，都需要保障安全，提高警覺，不要招搖。

律師郝琦表示，因為處理各種案子經常到法院，在洛市中心經常會看到很多遊民，心裡總有不安全感。遊民增加可能會帶來更多犯罪案例。由於在市中心感覺不安全，到停車場時經常幾個人同行。

羅省中華會館副主席周賜軒表示，他是秉公堂成員，成員間有個不成文傳統，就是互相提醒外出時提高警覺，而且隨身會攜帶合法防身工具。他曾在南加街頭遇到一名歹徒，面對可能的攻擊，他也做好反擊姿態，嚇得對方狼狽逃跑。周賜軒認為，面對歹徒，不要讓對方認為你是弱者。

從事物業管理的許惠欽是聖谷東區Together Against Crime基金會（TACF）主要成員。他表示，鑑於現在各類案件頻發，亞裔 社區要聯合起來，強勢反抗暴力犯罪及歧視亞裔犯罪，推動社區安全和族裔平等。他說，某些法案縱容犯罪者，所以在現在動盪不安時候，華人要有自我保護意識。若穿著名牌服飾，配戴名表貴重首飾，很有可能會成為歹徒搶劫目標。無論怎樣，還是低調一些更穩妥。