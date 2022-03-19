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不良經紀搞鬼 出價最高、全現金也買不到房

記者李雪／洛杉磯報導
激烈競爭下，買賣房屋要慎選經紀，此為示意圖，並非當事者房子。（路透）
激烈競爭下，買賣房屋要慎選經紀，此為示意圖，並非當事者房子。（路透）

近來洛杉磯華人社區的地產市場上，有賣家沒有賣到最高價，或買家出了最高價卻沒買到房子。地產人士分析，這樣奇特的現象，大多是有不良經紀從中試圖代表買賣雙方，而故意排除其他出價者的行為，民眾應小心鑑別。

華裔資深地產經紀袁立功表示，近期有兩位朋友分別來電諮詢，一位是正在賣房的賣家，一位是正想買房的買家，都遇到疑似因不良經紀遭受損失的問題。

他表示，一位賣房的屋主A先生，房屋標價70萬元，收到出價後在賣家經紀（Listing Agent）的建議下，接受了一個72萬元的出價。在完成交易過戶後，一日遇到有一位鄰居詢問，為何不將房屋賣給他們。原來這位鄰居當時出價75萬元，高出成交價3萬元，而且是現金買家。但代表A先生的賣家經紀竟然沒有告訴A先生，有這麼一位出價多3萬元的現金買家。

而另一位是正在想買房的買家B先生，好不容易看中一幢心儀的美屋，該屋70多萬元上市，B先生加了25萬到90多萬元且全現金，結果房屋據稱收到了40多個出價在搶，於是落敗沒能搶購到心儀的房子。

原本B先生覺得，在近期多人競價搶購的現狀下，買不到房子是司空見慣的情況。但不久後在該屋完成過戶後，B先生發現該屋的成交價竟比他出的價還要低約4萬元，只有92萬元。B先生十分不解甚至憤慨，不斷質問自己的買家經紀，這位經紀一開始推託說，是B先生的資金證明不夠強，但B先生表示分明提供了數百萬元的銀行對帳單，這位經紀又稱因為B先生要求檢查房屋，屋主不願意。將信將疑的B先生仍對此表示懷疑。

袁立功表示，這兩筆看起來都是有經紀人嘗試從中做雙方代表（double-ended），既代表買家又代表賣家。他分析例如案例一的賣家經紀，就存在想要偏袒自己代表的買家，而故意不將另一個更好出價呈現給屋主的情況，這其實違反規定，若能坐實可能面臨失去執照的懲罰。

而第二個案例中的賣家經紀，也是設法說服或甚至靠隱瞞的方法，讓屋主最終選擇了經紀自己代表的買家。

地產經紀既代表買家也代表賣家是時常會有的情況，但若存在故意隱瞞，不將其他人的出價呈報給屋主，最終損失最慘重的就是屋主。

袁立功表示，華人社區有些地產公司甚至號稱零佣金幫屋主賣房，其實賺的就是代表買家的那3%；而這種情況下如果有別的經紀代表買家，他們幾乎不會分錢給別的經紀，於是其他經紀帶買家去看這棟房的意願就不高。這樣一來其實可選的買家就大為減少，在如今的市場上，只有幾個出價和幾十個出價，可能差出好幾萬甚至十萬元，而這些都是屋主的損失。

華人 洛杉磯 華裔

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