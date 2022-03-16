洛杉磯民調：疫情期間 25%亞裔成仇亞受害者

疫情期間，洛杉磯亞太裔遭遇仇恨迫害和種族歧視，同時奮起抗爭。（PBI）

2022年期中選舉前夕，洛杉磯 州大布朗公共事務研究所（PBI）和加州社區基金會（CCF）15日公布了2022對洛杉磯縣亞太裔（AAPI）社區的調查報告，包括對新冠病毒（COVID-19）肆虐、仇恨犯罪、種族歧視 、生活補助、無家可歸、執法經費、公職選舉等重要議題的立場和態度；結論令人震驚，亞太裔25%成為仇恨犯罪受害者，過半遭遇種族歧視，整體上具有強烈的種族防範意識；此外，亞太裔反對削滅警察經費，占洛杉磯縣人口約15%的亞太裔居民，可能會在今年的中期選舉發揮重要作用。

由布朗公共事務研究所和加州社區基金會舉行視訊會議，公布了大洛杉磯亞太裔（AAPI）社區如何看待地方、加州、國家領導人的施政表現，以及大流行救濟、無家可歸、移民、執法、仇恨犯罪和種族歧視、公民參與和身份認同等重要議題。會議邀請學者和亞裔 民權領袖座談，分析亞太裔面臨的遭遇和未來的挑戰。

洛州大布朗公共事務所15日公布了2022AAPI社區調查，專家和領袖座談。（視頻截圖）

調查發現的關鍵點，首先是新冠（COVID-19 ）期間，洛杉磯亞太裔遭遇了仇恨和歧視，大約25%成為仇恨犯罪的受害者，超過一半經歷過種族歧視，而且，他們都強烈感受到「我們是亞太裔」的社區意識。

第二，對於政治和政策的看法，受訪者認為無家可歸和冠狀病毒是亞太裔最重要的問題；他們最有可能說警察經費應該保持不變或者增加；他們在整體上傾向於民主黨。

第三，在公民投票和公職選舉方面，亞太裔對於2022年期中選舉投票熱情高，在經歷了仇恨迫害和種族歧視後，他們參與政治的積極性更高。

大流行重創了亞太裔社區，尤其是在年輕人中，反亞裔仇恨和歧視更是首當其衝。80%亞太裔受訪者表示，在大流行期間反亞裔種族主義很嚴重，其中，菲律賓、越南和日裔美國人，最有可能說反亞裔種族主義是嚴重的。

布朗公共事務研究所自從2016 年對洛杉磯亞太裔完成了第一次調查以來，社區又經歷了川普總統執政期、種族正義新運動，以及新冠大流行對社會和經濟的影響。2021年底BSP研究機構在資深民意調查專家 Matt Barreto指導下，與PBI研究助理及UCI政治學華裔博士候選人陳南生（Nathan Chan，譯音）合作，對1500多名亞太裔居民進行了抽樣調查。

當天上午的視訊會議，由PBI執行董事Raphael J. Sonenshein教授主持，陳南生簡報了調查經過，AAPI 平權聯盟執行董事Manjusha P. Kulkarni，高棉女孩行動執行主任Lian Cheun，以及「洛杉磯時報」華裔專欄作家Frank Shyong等出席座談。