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學校解口罩令 華人怕小孩遭二度傳染 再傳回給全家

記者邵敏╱洛杉磯報導
加州取消各學區室內口罩令，讓部分華人家長很擔心，小朋友上學都不戴口罩，讓全家被二度感染的惡夢重現。(LAUSD網頁)
加州取消各學區室內口罩令，讓部分華人家長很擔心，小朋友上學都不戴口罩，讓全家被二度感染的惡夢重現。(LAUSD網頁)

洛杉磯縣3月15日（周一）取消學校室內強制口罩令，從這一天開始，各學區可自行決定是否要求教職員、學生在教室裡佩戴口罩。不少華人家長對這項發展表示擔憂，並有家長稱，兩個月前Omicron變種病毒激增時，孩子在學校感染，導致一家老小全部中招，如今孩子就讀的學校取消室內口罩令，很擔心全家二度感染的惡夢重現。

根據華人家長提供的消息，華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）的一些學校，上周就已取消室內口罩令，但此說法未經學區證實。居民吳奶奶八歲的孫女就讀該市一所小學，她說，孩子的班級現在只有兩個小朋友仍然戴口罩，其中一個就是她的孫女，「學生們基本都不戴了，老師有時戴有時不戴，但我堅持讓孫女每天一定要戴口罩去學校。」

兩個月前，吳奶奶一家曾因孫女在校感染新冠病毒，導致一家老小三代都中招，其中包括另一名不到兩歲的外孫女。對於吳奶奶來說，這場惡夢才剛結束不久，如今又要面臨學校取消室內口罩令的挑戰。

今年1月，八歲孫女首先出現新冠感染症狀，吳奶奶回憶說，「孩子當時頭痛發燒，學校檢測結果顯示陽性，那段時間，班級裡大部分同學都感染，孫女肯定是在學校感染的，大家都隔離在家無法正常上學。」幾天後，吳奶奶和老伴相繼出現新冠症狀。在阿罕布拉市學區任教的女兒，檢測結果也顯示陽性，就連兩歲的小孫女也發燒頭痛，「除了小孫女之外，我們全家人都已接種疫苗，因此症狀相對較輕，但還是很難熬啊，一家人都感染，全部隔離在家不能出門。」

兩周後，八歲的孫女感染症狀減輕，但有一天肚子突然特別疼痛，吳奶奶趕緊送孩子去醫院治療，「醫生沒有解釋這是不是新冠症狀之一，我們當時都非常擔心，所幸疼痛持續了兩三天後逐漸好轉。」

一家三代人全部中招，讓吳奶奶感覺像經歷一場從未有過的惡夢，「我看到一些報導說，25%的小朋友感染新冠後大腦發育都會受到影響，不知道真假，真擔心兩個孫女以後會不會有什麼後遺症。」

吳奶奶說，孫女的一名同班同學最近再次感染，居家隔離一周後重新回到學校，「這個孩子我們都很熟悉，一直和我的孫女在一起玩，她之前曾感染過，才不到兩個月的時間，現在又感染了，這個病毒還是很嚇人的。」

吳奶奶認為，現在學校取消室內口罩令，如果有一個孩子感染的話，那同教室的其他孩子都很容易被傳染，「我想想就可怕，不知道惡夢會不會再次降臨我們家，沒辦法，也不能讓孩子不去學校，只能讓她堅持戴著口罩。」

口罩 學區 華人

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