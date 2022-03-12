汽車竊油案增 專家支招防盜

持續高油價或導致車輛油箱遭竊，AAA支招止損。（AAA）

南加州汽車 俱樂部（Automobile Club of California）本周提醒車主，近期持續高油價 或導致車輛油箱遭竊案升高，並支招車主如何保護止損。

據AAA資料，加州11日平均油價每加侖攀升至5.72元，而一周前是每加侖5.07元。洛杉磯-長堤地區油價每加侖至5.80元，部分地區加油站甚至超過每加侖7元。

油價持續攀升，催生人們對汽油盜竊擔憂。據汽車俱樂部表示，先前一些犯罪分子使用虹吸管從汽車油箱竊油。而現在這些偷油賊直接從油箱鑽孔偷油。原因是新款汽車在油箱與加油口之間加裝一個閥門，使得虹吸管偷油比較難。汽車俱樂部說，受害者不得不花費千元來維修。

怎樣知道自己的油箱被竊？AAA表示，有些跡象可以顯示，比如接近車輛時汽油味道更濃；油箱下方出現類似油累積坑；車輛無法啟動；車輛啟動後，油量顯示不足或油量警示燈閃亮。

若確認成為車輛汽油被盜受害者，應該馬上報警，以及聯絡車輛保險經紀，暸解油箱被盜及損毀是否屬於保單涵蓋項目，盡快維修。

怎樣避免自己的油箱被盜？若有自家車庫，盡量將車停在車庫內；外出時盡量將車停在人流較多、光線充足的地方；如果可能將車停在安全區域，比如有圍欄停車場或車庫；若在公共停車場，盡量在電梯附近或出口處找一個停車位，因為這些地方容易觀察，來往人員較多。