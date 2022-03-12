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加州房租補助31日截止 申請要快

【洛杉磯訊】
加州房租補助31日截止 符合條件家庭抓緊申請。(GettyImages)
加州房租補助31日截止 符合條件家庭抓緊申請。(GettyImages)

洛杉磯縣消費者與商業事務局（Consumer & Business affairs）11日敦促租戶和房東，在3月31日截止日期之前申請加州租金補助。

根據人口普查辦公室的數據以及最新的相關家庭調查，洛杉磯地區大約有數十萬租戶生活在拖欠租金狀態中，尚未申請相關的經濟援助。如果這些家庭得不到幫助，許多人可能會失去住房，從而加劇該地區無家可歸的危機。

洛縣目前正加大宣導，希望符合資格的人加緊申請。每位在2022年3月31日或之前提交的合格人士將獲得援助，這些資金主要幫助困難租戶支付租金，避免租戶和房東進入被驅逐和驅逐程序。符合條件的家庭可能會獲得長達18個月的援助，以支付2020年3月至2022年3月COVID-19大流行期間產生的租金債務。

在2020年4月1日至2022年3月31日期間，未付租金和水電費需要提供租金援助的人們，可訪問housing.ca.gov。如果瞭解資格和申請幫助的居民，可致電833-430-2122疫期租金減免幫助中心。無論移民身份如何，符合收入條件的申請人都可能符合資格，且不需要出示公民身份證明。面臨驅逐的租戶可聯繫www.stayhousedla.org。

截至3月9日，加州政府相關部門已收到洛杉磯縣居民23萬4809份申請，支付補助超過12億元。有關聯邦、州和縣法律如何保護租戶和業主的更多信息，可致電833-223-RENT (7368) 聯繫消費者和商業事務部的住房和租戶保護團隊，或訪問rent.lacounty.gov .

租金 洛杉磯 加州

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