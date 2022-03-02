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烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

洛縣染疫病患微增 重症者稍減

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣室內口罩令或將於近日解除。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯縣室內口罩令或將於近日解除。（記者啟鉻／攝影）

南加州洛杉磯縣1日新增新冠肺炎感染死亡58例，入院感染患者數較比先前稍有增加，感染病例也有增加。而前幾周該數字均呈穩定下降趨勢。

據州府提供的相關數據，1日洛縣感染入院患者927例，前一天是916例。其中174例在重症加護病房，先前該數字是182例。重症患者數稍有下降。據悉，洛縣感染入院患者在兩年疫情期間，最高時8098例，最低213例。由於進入冬季新增變種病毒Omicron導致病例激增，入院患者也飆升至1月中的4800例。隨後呈穩定下降趨勢。自上一年12月以來，上周日入院患者首次少於1000例。

衛生官員表示，很多入院患者都是其他原因到醫院治療，由於必須要經過COVID-19檢測，才發現已經感染了新冠病毒。

1日，洛縣新增感染死亡58例，累計當地感染死亡已經超過3萬例，當天新增感染1093例，自疫情開始以來，洛縣總計感染病例279萬7628例。據洛縣公衛局提供數據，當天的平均檢測陽性率是1.2%。

洛縣新增數據，正逢加州對無論是否接種疫苗者，實施在多數場合均可解除室內口罩禁令。不過洛杉磯當地室內仍在執行戴口罩規定，預計或於本周五解除。

洛杉磯大都會捷運管理者提醒乘客，至本周末仍要求在公交車及列車上戴口罩，主要是根據聯邦針對所有公交系統的相關規定。這項規定要求，旅客在一些室內環境包括機場、交通轉運中心、乘坐公交、健康護理設施，以及遊民庇護所、長照中心、急救收容點，都必須戴口罩。

加州州長紐森 (Gavin Newsom）2月28日宣布，加州學校的室內口罩令於3月11日午夜開始解除，也就是3月12日起不再強制學校室內口罩令。洛杉磯縣會與州府規定同步，解除學校口罩規定。

不過洛杉磯聯合學區是否與此規定實施有相同時間表，目前尚不明確。洛杉磯教師工會負責人先前發布聲明，對在校區解除口罩禁令表達反對意見。洛學區總監卡凡赫（Alberto Carvalho）也發布聲明強調，學區會持續向醫療主管及健康衛生夥伴諮詢，相應建立和更新學區口罩指導方針。

口罩 洛縣 洛杉磯

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