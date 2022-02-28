第57號法案／華人不滿：處處鴉片館 加州要變清朝？

2018年8月，舊金山曾經試點模擬展示了「安全注射站」。圖為注射站內的「吸毒間」，每人都有一張小桌子和椅子。（本報檔案照片）

加州 SB57計畫開放的「安全藥物注射所」引起華裔 民眾的熱議，大部分華裔民眾持反對態度，認為實在過於離譜了，甚至因此更加遠離左派和民主黨。但也有少數華裔民眾認為許多癮君子的確需要幫助，說不定疏導比禁止會有效。

加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，SB57法案鼓勵人們使用非法毒品 ，助長毒品販運和吸毒。它沒有要求吸毒者注射後作藥物治療。法案並未解決問題，反而讓問題變本加厲。

不少華裔網民則毫語氣不客氣，大多認為實在太離譜，「錢太多沒處用」，認為此舉讓加州如同當年的大清帝國一樣，全國上下都是鴉片館。有網友指出，當政者不去解決毒品氾濫的問題根源，而去針對問題的表面去掩蓋問題，根本是鴕鳥政策。關於毒品站的爭論也牽扯到了一些政客，甚至將一些中立的華裔民眾也推向了共和黨一方。由於華裔政客方樹強，屬於支持毒品注射站的進步派，許多華裔民眾也因此認為其根本不能代表華人，在網路上紛紛留言表示轉而支持布靈克以及共和黨。

有網友分析表示，這應該分為兩個問題，一是現有的吸毒者的安全，二是是否能減少將來的潛在吸毒者。雖然注射站可以保障在站裡的癮君子的生命安全，但也正因安全、方便且快捷，於是反而讓他們會放心享受。而越是安全的事也會吸引更多人去做。青少年覺得吸毒沒有生命危險，更會去嘗試。還有人表示，真正需要幫助的是主動吸毒又不願意接受治療的那部分人，而那部分人很可能未來也依然是在街頭流落的吸毒者，並不會去使用注射站，而這部分人正是社會不安定的因素。

不過也有華裔居民認為，疏導常會比禁止更省錢，禁毒社會成本很大，禁這麼多年了也沒見效果多好，說不定試試疏導的政策真的能有效果，而且與其花錢把這些人養在監獄裡一輩子不得翻身，不如讓他們有機會重新建立生活。還有人列舉數據表示，因為86%的美國人對海洛因上癮其實都起源於醫生開的藥，許多醫師因為利益和省時間的原因，而給病人開不必要的強阿片類藥物，但讓病人上癮後卻成了病人自己要解決的問題。有長期致力於幫助毒癮人員戒毒重返社會的志工，提出的解決辦法就是這樣的注射站。