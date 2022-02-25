亮國旗保命 滯烏中國人憂子彈無眼

基輔當地時間24日地鐵內景象。（兔牙妹提供）

俄羅斯 當地時間24日清晨正式開始了對烏克蘭 的襲擊，炮擊、槍聲陸續響徹了烏克蘭多個城市。而在烏克蘭還有眾多沒來得及撤離的華人民眾，其中包括大量中國留學生 。他們直言，從未想到烏俄會真的打起來，直到當天凌晨的爆炸巨響，才把他們拉到戰爭的現實中來。

躲在地鐵裡的烏克蘭基輔民眾。（兔牙妹提供）

來自中國山西省的兔牙妹已經在烏克蘭基輔讀書有四年，目前讀博士一年級，主修音樂。她說，從沒想過俄羅斯和烏克蘭會爆發真正的戰爭，直到當天清晨5時，基輔傳出了爆炸。

兔牙妹說，24日晚間收到當地政府督促民眾躲進防空洞的通知。當地有消息稱25日凌晨三點俄羅斯傘兵會降落在基輔，不過不確定消息是否準確。她晚上還看到一列坦克在家門前馬路上駛過，開向基輔市中心。她說，當晚政府要求民眾避難的消息後，她並沒有立刻行動，因為自住的公寓離防空洞只有幾分鐘的距離。如果有什麼狀況發生，她再行動。

基輔當地時間24日地鐵景象。（兔牙妹提供）

兔牙妹說，公寓大樓有很多人已經躲進防空洞，但也有一小部分居民家中還亮著燈。小區院內燈還亮著，但是外面小區、馬路上的燈因為戰爭來臨沒有亮，黑漆漆一片，充滿詭譎氣息。兔牙妹24日晚徹夜未眠，實時關注戰爭動態。一旦事態惡化，隨時準備躲往防空洞。

中國政府當天呼籲，在烏克蘭的中國公民可以在車上、床上貼出中國國旗，以保護自己。兔牙妹說，她沒有國旗，但是在平板電腦上下載了中國國旗，以備不時之需。她說，她並沒有很擔心自身的安危，因為俄羅斯與中國交好，普亭也曾承諾不會傷害無辜百姓，並且她一直學習的是俄語，而不是烏克蘭語。她練習著用俄語說，「我來自中國。」但兔牙妹也有擔憂，說「子彈不長眼睛，就怕炸到我身上。」

基輔當地時間24日地鐵內景象。（兔牙妹提供）

24日清晨基輔開始被襲擊後，兔牙妹到當地超市購買了水、麵包、巧克力等物資。她說，目前超市的物資充足，唯獨烏克蘭人最愛吃的麵包缺貨。超市內也擠滿了囤貨的民眾。

兔牙妹與其他中國留學生一樣目前已經收到中國駐烏克蘭大使館的通知，裡面提到：「烏克蘭國內局勢急劇惡化，我在烏公民和中資企業處於較高安全風險。為準備分批包機接返有關事宜，現開始人員登記。」登記時間為當地時間2月27日晚12時。

在烏克蘭基輔讀書的兔牙妹。（截圖）

在兔牙妹發佈的一段視頻中，很多基輔人民當天已經躲在了地鐵裡面，把地鐵當成防空洞。民眾可以不買票就進入。她說，烏克蘭人民面對戰爭沒有特別恐慌。兔牙妹介紹，在烏克蘭留學的有不少華人，大多就讀音樂、舞蹈、藝術、航天、工程類專業。在那裡經商、生活的華人也有不少。