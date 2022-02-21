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南加房租飆 1居室月租逾2000 南巴沙迪那市漲幅30%

記者邵敏／洛杉磯報導
亞市公寓樓一居室月租金2000至3000元之間的都有，此為一處公寓出租房。（記者邵敏／攝影）
亞市公寓樓一居室月租金2000至3000元之間的都有，此為一處公寓出租房。（記者邵敏／攝影）

疫情期間，洛杉磯縣華人聚居城市房租價格大幅上漲，房產經紀表示，上漲幅度最高的是公寓樓，不少城市的一居室公寓月租金已達2000元以上，最高漲幅達30%。

LCS房地產投資公司經理林友仁(Johans Han)表示，據他觀察，聖蓋博谷附近幾個華人城市中，南巴沙迪那市（South Pasadena)房租上漲最高，一居室公寓月租平均價格已超過2000元，疫情前租金是1500元左右，漲幅高達30%。林友仁指出，「因為市場供需問題，最近南巴沙迪那市租房需求特別高，除一房公寓火爆外，兩房兩浴的公寓租金目前都在2500元以上。」他還提到，2000平方呎的獨幢房子去年月租金在3800元左右，今年調高到4500元，上漲18%。

林友仁說，他有不少租房客戶一直在準備買房，無奈疫情期間房價大漲超出預算，如今這些客戶情願支付高租金，寄希望於今年房價調整後再入市購買。

亞凱迪亞市（Arcadia）資深房產經紀張先生表示，目前蒙特利公園(Monterey Park)、阿罕布拉(Alhambra)、聖蓋博（San Gabriel）等華人城市的一房公寓，平均月租金都在1400-1600元之間，兩房租金平均在2000元以上；而亞凱迪亞市新建的公寓樓，一居室的月租金在2000-3000元之間的都有。

張先生說，目前房租普遍漲價，主因是跟著房價在上漲，而很多人買不起房，導致租房市場繼續火熱，房東就會相應調高房租。他感慨道，疫情改變了太多，很多人還在失業，現在哪怕房租上漲5%，對很多人來說都是很大的困難，但無奈市場走向如此。

華人郭先生一家在阿市的兩房公寓裡已居住七、八年，最近房東提出要上調房租，郭先生與房東幾番討價還價，希望盡量少漲一些，並提出可以自己承擔修補房屋損壞的費用，比如更換破損的地毯、漏水的房頂等。

郭先生說，「我們在這裡住了很多年，很少麻煩房東，碰到問題一直都自己解決，房東最終同意每月漲100元，對於房東來說，雖然市場房租漲幅很高，但有時候找一個像我們這樣的好房客也不容易。」郭先生租的二居室公寓月租金目前是1600元，面對如今的租房市場，他說自己很慶幸，現在上哪兒都找不到這個價格的房子。

林友仁也表示，儘管市場上房租上漲趨勢明顯，但如果能找到一個好房客，房東通常也會願意調整房租價格，「比如說，月租金3000元的可以降低到2800元，因為好房客對於房東來說省心很多。」

租金 房東 疫情

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