我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

加州54名公路巡警 被控詐22萬元加班費

記者李雪／洛杉磯報導
加州公路巡警在巡邏。（CHP圖片）
加州公路巡警在巡邏。（CHP圖片）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）17日宣布對54名前任和現任加州公路巡警（CHP）人員提出盜竊和欺詐指控。檢方指出這些在東洛杉磯分局的官員，互相包庇且有主管涉案，多年來謊報加班時間，欺詐獲得總額超過22萬元的加班費。但代表被告的律師指出，CHP是在打擊報復員工。

早在2018年5月，CHP解除了在東洛杉磯分局工作的數十名官員的職務，宣布對據稱在2016年初至2018年上半年期間發生的加班費欺詐展開調查。CHP指出，涉案官員誇大（padding）為加州交通局高速公路維修工人提供保護的工作時長，而這些警員的主管是同謀。由於涉案和被撤職人員眾多，不得不重新配置該分局的大部分人員。

據邦塔說，這些警官總共面臨302項罪名，包括盜竊罪和提出欺詐性索賠的指控。欺詐加班時間總額為22萬6556元。據CHP發言人，其中11名警官仍在工作，但已被要求休行政假。

●早完工早下班 各大警局皆然

據邦塔的說法，例如涉案官員實際工作三到四小時，但記錄並獲得加班八小時的工資。而這項工作通常是坐在施工區盡頭的巡邏車上，以確保高速路上的駕駛者別靠太近。此外還有三名前警官被指控記錄在拼車車道巡邏的虛假時間。據邦塔的指控，警官編造虛假警告和協助司機的報告，以支持他們的欺詐性索取加班費。

但是代表被告警員的華裔律師Tom Yu表示，根本沒有所謂的欺詐，這些去施工地點巡邏的警官，因為施工工作完成，於是被允許可以提前下班。這是幾十年來各大警局的正常做法。例如警員要去法院作證的時候，有時法庭審理很快，一個小時就完成了，但是警員按規定會獲得四小時的工作酬勞。或許這些規定不合理，但不能說這樣執行的警員就是欺詐罪犯。

●律師對打贏官司信心滿滿

他也強調警員們並沒有偽造紀錄。很多其他行業也一樣，如果員工提前完成了當天的工作，老闆也會允許其早點回家，而工作時數仍會記錄是八小時，「總不能回頭又來說員工欺詐吧」。Tom Yu表示CHP對這些警員展開調查就是因為三年前該分局的警員工會提出申訴，抱怨工作環境不佳、不安全等，而且這些警員絕大多數都是西語裔，CHP其實是在打擊報復。他對打贏這場官司信心滿滿。

另一位代表被告官員的前檢察官Steve Cooley也表示警員們是無辜的，他同樣強調CHP選擇性地起訴該分局部分警員，起因是一個合法的勞動投訴，所以是對他們的報復。

來自高雄、會說流利中文和台語的郭耀堂，是CHP東洛辦公室警隊中唯一一位華裔警官。...
來自高雄、會說流利中文和台語的郭耀堂，是CHP東洛辦公室警隊中唯一一位華裔警官。（本報檔案照）

此外，這54名涉案官員中，有兩人因另一個案件於5月被傳訊，罪名是共謀指控和三項與賄賂計畫有關。據稱兩人收受賄賂，以換取偽造文件以註冊「灰色市場」的豪車。其中一位警員為郭耀堂（James Yao Kuo）。不過該案與加班費案沒有關聯。

另一位不願透露姓名的執法人員表示，尤其大警局的警員想要謊報加班時間並不容易。除了正常上下班都有簽字，要加班的話需要主管預先和之後兩次核准。即使主管也涉案，但所有的巡邏車每天用了多少里程，具體開去哪了，車上衛星定位都有紀錄，想要做假的話很容易被查到。

加州 洛杉磯 華裔

上一則

南加人口販賣嚴峻 12歲女被逼賣淫

下一則

Omicron比Delta更易感染 兒童可能重症致死 醫師籲打疫苗

延伸閱讀

加州擬實施限制攻擊武器新法規

加州擬實施限制攻擊武器新法規
加州新法案可起訴槍支製造商銷售商的賠償責任

加州新法案可起訴槍支製造商銷售商的賠償責任
加州首提公共健康秩序 嚴禁街頭騷擾婦女弱勢亞太裔

加州首提公共健康秩序 嚴禁街頭騷擾婦女弱勢亞太裔
7成民眾有新冠免疫力 佛奇：美國要漸進回歸正常

7成民眾有新冠免疫力 佛奇：美國要漸進回歸正常
仇亞攻擊大增 加州議員推法案 街頭騷擾列公衛問題

仇亞攻擊大增 加州議員推法案 街頭騷擾列公衛問題
加州防疫 採病毒共存計畫 每天增加20萬次接種

加州防疫 採病毒共存計畫 每天增加20萬次接種

熱門新聞

南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年擴大家庭稅收抵免 不需繳稅者宜申報享福利

2022-02-12 02:20
行駛的車輛可以扔兩樣東西。（Pexels）

想不到 加州行駛的車輛扔這兩樣東西是合法的

2022-02-14 15:42

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議