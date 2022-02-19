加州54名公路巡警 被控詐22萬元加班費

加州公路巡警在巡邏。（CHP圖片）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）17日宣布對54名前任和現任加州公路巡警（CHP）人員提出盜竊和欺詐指控。檢方指出這些在東洛杉磯 分局的官員，互相包庇且有主管涉案，多年來謊報加班時間，欺詐獲得總額超過22萬元的加班費。但代表被告的律師指出，CHP是在打擊報復員工。

早在2018年5月，CHP解除了在東洛杉磯分局工作的數十名官員的職務，宣布對據稱在2016年初至2018年上半年期間發生的加班費欺詐展開調查。CHP指出，涉案官員誇大（padding）為加州交通局高速公路維修工人提供保護的工作時長，而這些警員的主管是同謀。由於涉案和被撤職人員眾多，不得不重新配置該分局的大部分人員。

據邦塔說，這些警官總共面臨302項罪名，包括盜竊罪和提出欺詐性索賠的指控。欺詐加班時間總額為22萬6556元。據CHP發言人，其中11名警官仍在工作，但已被要求休行政假。

●早完工早下班 各大警局皆然

據邦塔的說法，例如涉案官員實際工作三到四小時，但記錄並獲得加班八小時的工資。而這項工作通常是坐在施工區盡頭的巡邏車上，以確保高速路上的駕駛者別靠太近。此外還有三名前警官被指控記錄在拼車車道巡邏的虛假時間。據邦塔的指控，警官編造虛假警告和協助司機的報告，以支持他們的欺詐性索取加班費。

但是代表被告警員的華裔 律師Tom Yu表示，根本沒有所謂的欺詐，這些去施工地點巡邏的警官，因為施工工作完成，於是被允許可以提前下班。這是幾十年來各大警局的正常做法。例如警員要去法院作證的時候，有時法庭審理很快，一個小時就完成了，但是警員按規定會獲得四小時的工作酬勞。或許這些規定不合理，但不能說這樣執行的警員就是欺詐罪犯。

●律師對打贏官司信心滿滿

他也強調警員們並沒有偽造紀錄。很多其他行業也一樣，如果員工提前完成了當天的工作，老闆也會允許其早點回家，而工作時數仍會記錄是八小時，「總不能回頭又來說員工欺詐吧」。Tom Yu表示CHP對這些警員展開調查就是因為三年前該分局的警員工會提出申訴，抱怨工作環境不佳、不安全等，而且這些警員絕大多數都是西語裔，CHP其實是在打擊報復。他對打贏這場官司信心滿滿。

另一位代表被告官員的前檢察官Steve Cooley也表示警員們是無辜的，他同樣強調CHP選擇性地起訴該分局部分警員，起因是一個合法的勞動投訴，所以是對他們的報復。

來自高雄、會說流利中文和台語的郭耀堂，是CHP東洛辦公室警隊中唯一一位華裔警官。（本報檔案照）

此外，這54名涉案官員中，有兩人因另一個案件於5月被傳訊，罪名是共謀指控和三項與賄賂計畫有關。據稱兩人收受賄賂，以換取偽造文件以註冊「灰色市場」的豪車。其中一位警員為郭耀堂（James Yao Kuo）。不過該案與加班費案沒有關聯。

另一位不願透露姓名的執法人員表示，尤其大警局的警員想要謊報加班時間並不容易。除了正常上下班都有簽字，要加班的話需要主管預先和之後兩次核准。即使主管也涉案，但所有的巡邏車每天用了多少里程，具體開去哪了，車上衛星定位都有紀錄，想要做假的話很容易被查到。