加州解禁 洛縣室內仍戴口罩

加州室內口罩令雖終止，但許多場合還是得戴。（美聯社）

加州 的室內口罩 令雖然在2月16日失效，但不論是否接種新冠疫苗 ，部分場合還是得要配戴口罩。另外，部分縣市的公共衛生規定比加州還嚴，因此包括洛杉磯、北加州的聖他克拉拉、蒙多西諾（Mendocino）等縣，進入營業場所、政府機關、室內公眾場所時，不論是否接種都需配戴口罩。

疫苗接種與否都需配戴口罩的場合包括：

・所有提供醫療服務的處所，包括但不限於醫院、診所、透析中心、牙醫。

・護理之家與長照機構。

．搭乘大眾運輸工具時，包括但不限於Ubers、Lyft、計程車，公車與地鐵，飛機與渡輪。

・交通樞紐，包括但不限於機場、火車站、水上俱樂部、公車轉運站。

・K-12學校或幼兒中心。

・遊民安置機構。

・懲戒機構，包括但不限於監獄、看守所。

・山火與其他天災的緊急避難中心。

・極端氣候下的供冷、供暖中心。

如果尚未接種疫苗，以下場所也需配戴：

・大型營業處所，包括但不限於餐廳的室內用餐區、賣場、電影院。

・政府機關或其他室內公眾場所。

雖然已經完全接種的民眾可以不戴口罩進入某些室內場所，但是加州公衛局還是建議，如果染病風險高的地方，最好還是戴上口罩以策安全。

目前為止，只有以下民眾可以外出全程不必配戴口罩：

・兩歲以下幼兒，可能因口罩而窒息者。

・因為身體狀況，口罩可能妨礙呼吸者。

・因為身心障礙無法自行除去口罩者。

・面對必須讀唇形才能理解者時，發言者可以不必戴。

．工作場所配戴口罩可能引發工安事件者，但能否不戴口罩須由聯邦、加州、地方政府，或事業機關認定，員工不得自行認定。