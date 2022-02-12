方樹強太左傾 布靈克較陌生 華人難抉擇

加州眾議員第49選區共和黨候選人布靈克（Burton Brink）。（布靈克網站）

加州49選區眾議員特別選舉投票日進入倒計時，民主黨候選人洛杉磯社區學院理事方樹強 (Mike Fong) 對上共和黨候選人退休警官布靈克（Burton Brink）。對於華人 社區而言，應該選華裔 臉孔但與多數華人立場不同的候選人，還是應該選立場與多數華人相同，但是大家不熟悉的民意代表？很多人回答「很難選擇」。

方樹強作為民主黨進步派，曾經支持加州第16號修憲案，允許加州公立大學招生時，基於種族、性别、膚色、民族、或國籍等考量。意味著允許對個人或團體有差別對待。若這項法案通過，將大大降低學習成績好的華裔學生升名校的錄取比例，對於相當重視下一代教育 的華人來說，多數華人的立場更偏向共和黨候選人布靈克，反對第16號提案，支持父母有權利決定自己孩子，在哪裡接受教育和接受甚麼教育。

台美第二代吳兆峯「目前還不知道要選誰」，他接觸過方樹強，對於方樹強的為人及對社區的貢獻給予很高評價，但又發現布靈克的政見及關注的議題同自己比較雷同。吳兆峯表示，方樹強是草根政治人物，平時非常關注亞裔後代參政情況，且他在政界深根很久，是個為人親善及非常願意傾聽人心的政治人物。就人品跟專業角度來看，方樹強是個值得相信的候選人。不過倘若加入政治理念及立場，方樹強立場比較鮮明，確實在很多華人關注的議題上，他的立場多是與華人社區相左。這也是他難以抉擇的要點。

不過吳兆峯提到，有些政治人物的個人立場雖與民意不符，但當選代表選區民眾後，原來的某些立場會變得較為溫和。因為他們是民選官員，應該代表民意為該選區民眾發聲。吳兆峯說，雖然不知道方樹強當選後的作為，但就平時方樹強對華人社區的重視及耕耘，加上為人處事及服務民眾的態度，認為方樹強是個優秀人選，而布靈克的政見確實更符合華人社區。他建議大家多方面考量，再做最後決定。

東洛杉磯社區大學劉榮文教授，對於第16號提案持中立態度。他說，因為從事教育行業，雖然希望亞裔子女保持現有優勢，同時也期盼更多人能有更好的教育機會。因此，他更關注社區治安問題。劉榮文說，以選民的角度分析，他看到方樹強的名聲不錯，相較於布靈克，大家對方樹強較熟悉，再加上方樹強非常支持華裔大大小小活動，他相信方樹強願意傾聽所有來自華裔民眾的心聲。

而對於任職蒙市和天普市警局巡警超過30年的退休警官布靈克，劉榮文不是很了解。劉榮文說，以選民的觀點來看，布靈克雖是警官出生，但在社區各方服務上鮮少看見，大家只能看到他提出的政見，也許他現在提出的政見只是競選策略呢 ? 這些都很值得大家去思考後再做決定。