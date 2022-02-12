超級盃一車難求 巴士24小時跑

超級盃人潮帶動洛杉磯旅遊相關行業復甦，巴士一車難求，價格翻倍依然供不應求。（鹿強提供）

號稱美國春晚的超級盃 （Super Bowl）13日（周日）將在英格伍（ Inglewood）球場開打，球賽人潮帶動洛杉磯旅遊相關行業復甦，巴士價格翻倍依然供不應求，旅遊景點如迪士尼 及海邊酒店也基本訂滿。

巴士業者鹿強表示，他的公司八輛車全部訂光，現在後悔接送預訂太早，那些最後一分鐘來訂車的價格翻倍，從一天1000元漲到2000元。如今市場上巴士一車難求，主要因為場地停車位有限，且停車費價格動輒100元以上。一些外州來的球迷沒有車，打Uber去看球仍要走很遠，所以接駁車生意應運而生，每人只需支付幾十元，因此導致巴士緊缺。

他說， 以前也做過超級盃接送客人生意，但這次檢測更嚴格。最近組委會派三名保全人員專門來他的公司檢查車子，看安全帶、剎車、大燈、喇叭等是否完好無損，檢查後貼上許可證，沒有許可證進不去賽場。組委會十分重視安全，因此他近日忙著送車子進廠檢修和保養。

13日巴士車24小時不停，鹿強表示，13日凌晨2點多就要出車去聖地牙哥接球賽工作人員，白天還要作為接駁車接送球賽觀眾，球賽結束後還要把工作人員送回去。所以每一輛車都要24小時運轉，司機輪班。

這次超級盃給洛杉磯旅遊業帶來好運，刺激了周邊的巴士、餐廳、旅館 業生意。華人旅館業者李德揚表示，比賽場地往南去爾灣不過30分鐘，去迪士尼20分鐘。從外州來的客人不是看完球賽就走人，還要在南加旅遊。目前南加旅館同業公會在迪士尼附近的會員酒店都住滿客人，且必須住兩晚起訂，每晚房價在300到500元。他在爾灣的酒店入住率已達到八成，很多內陸州來的客人都喜歡去海邊，所以旅遊景點和海邊酒店更熱門。