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州眾議員49區補選 治安教育政見是焦點

記者丁曙／蒙特利公園市報導
蒙市議員梁僑漢和夫人于珣代表方樹強拜會世界日報社長于趾琴（中），表達交流合作、服務選民的意願。（記者丁曙／攝影）
蒙市議員梁僑漢和夫人于珣代表方樹強拜會世界日報社長于趾琴（中），表達交流合作、服務選民的意願。（記者丁曙／攝影）

加州眾議員第49選區補選進入倒計時，候選人政見是否符合民眾需要，甚受華人關注。民主黨候選人方樹強（Mike Fong）競選團隊代表10日上午拜會世界日報，介紹了方樹強的參選政見，表達服務民眾的理念；世報社長于趾琴傳達了華人社區關切治安和教育等議題，希望候選人重視和支持。

方樹強當日因行程衝突不克到訪，委託蒙特利公園市議員梁僑漢（Hans Liang）暨妻子于珣代表他拜會世界日報，希望向廣大讀者傳達他的政見，未來將致力於保護選區全民健康，擴展優質醫療保健和投保機會，協助地方商業取得成功機會，創造高薪工作職位。此外，他也將確保地方社區、家庭和商業安全，積極處理遊民危機。

于趾琴肯定方樹強競選公職、融入主流、為民服務、提升華人形象的理念。同時指出，世界日報是反映華人民意的平台和論壇，很多讀者對民主黨進步派倡導的某些議案和政策十分關切，希望民意代表重視和反應華人的聲音。

于趾琴強調，近幾年來加州和聖蓋博谷社區的治安每況愈下，特別是加州第47號提案（Proposition 47: The Safe Neighborhoods and Schools Act）為減少監獄人口，「重罪輕判」，包括最為華人詬病的「偷盜價值950元以下財物免坐牢」，等於是變相縱容犯罪，社區希望未來能夠修法或推翻惡法。

她進一步指出，加州參議會通過SB57號議案（Legalizes overdose prevention program)，擬在洛杉磯和舊金山等大城市設立由政府資助的「安全注射站」，醫護社工在現場提供戒毒指引，無異於「合法吸毒」。

對此，身為假釋官（Probation officer）的梁僑漢指出，他當年擔任洛杉磯縣亞太裔假釋官協會主席時，就反對47和57提案，不僅重罪輕判，而且為非暴力犯罪者提供假釋機會。執法不嚴、違法不究，必然會導致社區治安惡化。因此，他會將華人關心的治安議題轉達給候選人方樹強，將來議會立法時充分考慮到華人社區的想法。

梁僑漢並指出，SB57號議案擬設立「安全注射站」，其實加拿大早有此類措施。因為毒品種類繁多，概念複雜，有一些是出於醫療目的被作為藥品使用的，仍需要深入研究。但他預計，SB57議案在加州眾議會可能通不過。

于趾琴和梁僑漢一致呼籲華人選民在2月15日（下周二）第49選區補選時踴躍投票，在公職選舉中發出聲音，展示力量，才能受到主流社會重視，維護並爭取自己的權益。

蒙市議員梁僑漢和夫人于珣拜會世界日報社長于趾琴（右）相談甚歡。（記者丁曙／攝影）
蒙市議員梁僑漢和夫人于珣拜會世界日報社長于趾琴（右）相談甚歡。（記者丁曙／攝影）

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