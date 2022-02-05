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只要達標 洛縣口罩令擬逐步放寬

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer ) 。(本報檔案照）
洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer ) 。(本報檔案照）

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer ) 4日釋出消息表示，衛生局正在制定放寬口罩令的一些標準，讓民眾了解Omicron變種後疫情時代洛杉磯的情勢。她說，病毒在社區傳播力削弱，衛生局計畫逐步放寬口罩令，「不過現在時間未到」。

根據衛生局，只要洛縣達到新增新冠確診住院率連續七天低於2500例的標準，洛縣就會進入Omicron變種後疫情時代。達到這項標準，超過5000人的大型戶外活動及K-12年級的戶外活動區，民眾可以不用戴口罩。不過在這些地方室內活動仍得戴口罩。洛縣住院率已經有減少跡象，4日新增確診住院人數為3398人，比前一天少了925人。

接下來，若連續兩周被列為CDC判定的「中等」病毒傳播程度，也就是說維持每10萬人新增少於50例確診超過一周時間，洛縣將有更多地方解除口罩令，包括室內辦公室、室內活動、室內餐廳及酒吧。不過屆時，在任何學校、托兒所、醫院、監獄、遊民收容所、及大眾交通的室內，人們仍需戴上口罩。衛生局認為，洛縣要到達這個程度還需要一段時間。因為目前洛縣仍處於CDC判定的高病毒傳播區，每10萬人新增1237人確診。加州目前沒有一縣被列為「中等」病毒傳播區。

衛生局強調，洛縣進入後疫情時代，但並不代表疫情已結束，或者病毒在社區傳播力大減。這只能說明，洛縣已經有看到疫情減緩的趨勢。許多健康官員仍堅持並呼籲大眾，在疫情期間還是盡量戴上口罩。

洛縣 口罩 疫情

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