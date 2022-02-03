我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

加州州長市長看球賽脫口罩 費若不贊同

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯市長賈西提和舊金山市長Breed（左圖）、加州州長紐森（右圖）看球賽時和魔術強生合影未戴口罩。（KTLA5）
洛杉磯市長賈西提和舊金山市長Breed（左圖）、加州州長紐森（右圖）看球賽時和魔術強生合影未戴口罩。（KTLA5）

加州州長紐森（Gavin Newsom）、洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）還有舊金山市長London Breed，上周日在SoFi 體育場觀看NFL季後賽時，被記者拍到沒戴口罩引起爭議。洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）認為應該允許人們選擇是否要戴口罩，但洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）堅持捍衛口罩令。

然而，紐森和賈西提齊聲辯解，他是同前籃球明星魔術強生（Earvin “Magic” Johnson）合影時才摘下口罩的。但是，社交平台曝光的其它照片顯示，紐森在看台上也曾經摘下了口罩。

巴格在一份聲明中說，應該允許人們選擇是否戴口罩。她提到了自己的觀察結果，上周日在英格伍體育場舉行的洛杉磯公羊隊與舊金山 49 人隊的 NFC冠軍賽中，許多球迷沒有蒙面，儘管洛杉磯縣下令人們必須戴口罩才能參加大型戶外活動。

然而，費若則反駁，許多球迷在周日的比賽中沒有戴口罩，這一事實並不是終止洛杉磯地方口罩令的好理由，該命令要求人們在室內公共場所和室外參加涉及 5000人或更多人的「大型活動」時必須佩戴面罩。

費若在一份聲明中說，「不遵守關鍵的安全措施並不是終止口罩令的好理由。這就像如果取消限速，很多司機都會覺得他們可以自己可以評估行車的安全速度。」「有人以為傳播率將會大大降低，我們不需要到處都戴口罩。但不幸的是，我們還沒有到達那個階段。為了盡快到達那裡，我們都應該盡最大努力提供合理的保護措施，以確保我們和周圍的人們都安全。」

除了洛杉磯縣的口罩令外，加州還要求將在2月15日到期的室內公共場所佩戴口罩命令。洛縣的規定不能比加州的規定更寛鬆。

洛杉磯縣公衛局長費若發表聲明堅決捍衛口罩令。（KTLA5）
洛杉磯縣公衛局長費若發表聲明堅決捍衛口罩令。（KTLA5）

口罩 洛杉磯 加州

上一則

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

下一則

政府送N95口罩 只是傳說？

延伸閱讀

加州州長市長看球賽脫口罩起爭議 洛縣局長捍衛口罩令

加州州長市長看球賽脫口罩起爭議 洛縣局長捍衛口罩令
加州府會同意 再實施有薪病假至9月底

加州府會同意 再實施有薪病假至9月底
紐森恭賀新春 迎接農曆虎年

紐森恭賀新春 迎接農曆虎年
加州州長紐森發表賀詞恭喜農曆虎年

加州州長紐森發表賀詞恭喜農曆虎年
紐森、布里德看球賽 未戴口罩再挨批

紐森、布里德看球賽 未戴口罩再挨批
吸毒精障遊民入住 紐森訪洛城安置房

吸毒精障遊民入住 紐森訪洛城安置房

熱門新聞

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人